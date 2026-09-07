Exportaciones de la Comunidad Andina crecieron 11,5 % en 2025

Las exportaciones de bienes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú al mundo alcanzaron los US$187.461 millones en 2025, lo que representó un crecimiento de 11,5 % frente a los US$168.083 millones registrados un año antes, según cifras oficiales procesadas por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

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El resultado estuvo impulsado principalmente por el desempeño de Perú y Ecuador. Durante el año pasado, Perú realizó exportaciones por US$90.472 millones, seguido de Colombia con US$50.205 millones, Ecuador con US$37.152 millones y Bolivia con US$9.633 millones.

China se consolidó como el principal destino de las ventas de la subregión, al concentrar 22,1 % del total exportado. Le siguieron Estados Unidos, con 17,3 %; la Unión Europea, con 13,2 %; Panamá, con 5,6 %, y los propios países de la Comunidad Andina, con 5,3%.

Entre los principales productos enviados al mercado internacional estuvieron los minerales de cobre, oro, aceites de petróleo, café, cacao y plátanos frescos.

Por su parte, las importaciones de mercancías alcanzaron US$177.420 millones, con un aumento de 10,1 % frente a 2024. Con estos resultados, la Comunidad Andina registró por segundo año consecutivo una balanza comercial superavitaria, con un saldo positivo de US$10.041 millones.

Las exportaciones de bienes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú al mundo alcanzaron los US$187.461 millones en 2025. Foto: MinCIT

Comercio entre países andinos

El intercambio dentro de la Comunidad Andina también registró un comportamiento positivo. Las exportaciones intracomunitarias llegaron a US$9.842 millones, un crecimiento de 8 % frente a los US$9.109 millones de 2024. Perú tuvo el mayor crecimiento de sus ventas hacia los demás países del bloque, con 14,4 %.

Las manufacturas tuvieron un papel destacado, pues representaron 83,1 % de las exportaciones intracomunitarias en 2025. En contraste, estos productos representaron 48,4 % de las ventas de los países andinos hacia mercados externos a la comunidad.

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En los últimos diez años, las exportaciones intracomunitarias de manufacturas pasaron de US$6.041 millones en 2016 a US$8.179 millones en 2025, con un crecimiento promedio anual de 3,4 %.

En cuanto a esto, el Secretario General de la Comunidad Andina, Embajador Gonzalo Gutiérrez, resaltó que “La Zona de Libre Comercio permite que Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú intercambien sus productos sin pagar aranceles, generando oportunidades para las empresas y fortaleciendo las cadenas productivas. Estos resultados demuestran la importancia de seguir fortaleciendo el mercado andino, que genera beneficios concretos para nuestros más de 116 millones de ciudadanos”.