¿Seguirá subiendo la inflación? Expectativa por el dato de agosto que publicará hoy el Dane

Hoy lunes 7 de septiembre, el Dane dará a conocer la cifra de la inflación en agosto pasado. Hay expectativa por la tendencia que tenga y las presiones que se están generando a su alrededor.

Los analistas consultados por el Banco de la República en la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas estiman un aumento en agosto, en promedio, de 0,27% y contempla un incremento anual en los rubros de servicios y regulados.

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Para Corficolombiana, en un informe de análisis de la cifra de julio, establece que el aumento de la inflación es cada vez más generalizado. A las presiones de demanda e indexación al salario mínimo se suman ahora los alimentos, mientras las inflaciones básicas continúan acelerándose y se mantienen por encima del 6%, reflejando la persistencia de presiones de demanda interna.

De hecho, para algunos analistas la cifra de agosto puede ser mucho mayor al consenso. Un informe de Bancolombia anticipa que la inflación mensual de agosto sería de 0,35%, por lo que la variación anual se aceleraría en 16 puntos básicos hasta 6,19%. “De materializarse este resultado, la inflación anual retomaría la tendencia al alza y alcanzaría el nivel más alto desde julio de 2024. Nuestra estimación se ubica 8 puntos básicos por encima del promedio de los analistas encuestados por el Banco de la República y contempla un incremento anual en los rubros de servicios y regulados. En este contexto, las expectativas de inflación de los analistas permanecen estables y se sitúan, en promedio, en 6,67% para el cierre de 2026”, agrega.

Por su parte, Corficolombiana proyecta una variación mensual del IPC de 0,32%, en agosto, lo que llevaría la inflación anual a 6,17%, “retomando así su senda ascendente y alcanzando su nivel más alto de los últimos dos años. El aumento estaría explicado principalmente por las presiones provenientes de los servicios y los precios regulados, seguidos por alimentos y bienes”, explica el informe.

En bienes, Bancolombia anticipa que la inflación mensual se ubicaría en 0,11% en agosto. “Nuestra estimación anticipa presiones al alza en los precios de productos para el aseo personal, productos farmacéuticos y dermatológicos, productos de limpieza y mantenimiento, artículos para el higiene corporal y calzado para hombre”. Foto: Getty Images

En alimentos, según Bancolombia, los estimativos apuntan a una inflación mensual en agosto de 0,11%. Este resultado implicaría un registro mensual en línea con el promedio histórico para el octavo mes del año, impulsado por el rubro de alimentos procesados. Con esto, la variación anual se desaceleraría por segundo mes consecutivo.

Por su parte, en este rubro, Corficolombiana estima una variación mensual de 0,25%, frente a 0,45% un año atrás, impulsada por el aumento de 1,10% en los precios de los perecederos —en particular frutas frescas, hortalizas y papa— debido a un menor abastecimiento agrícola, mientras que los alimentos procesados registrarían un incremento marginal de 0,05%. Con ello, la inflación anual descendería de 5,82% a 5,62%.

De otro lado, en bienes, Bancolombia anticipa que la inflación mensual se ubicaría en 0,11% en agosto. “Nuestra estimación anticipa presiones al alza en los precios de productos para el aseo personal, productos farmacéuticos y dermatológicos, productos de limpieza y mantenimiento, artículos para el higiene corporal y calzado para hombre”; mientras tanto, Corficolombiana proyecta una variación mensual de 0,09%, frente a 0,17% registrada un año atrás, impulsada por aumentos en los precios de productos farmacéuticos y artículos de limpieza. “No obstante, la apreciación acumulada del peso seguiría moderando los precios de vehículos, electrodomésticos y celulares. Con ello, la inflación anual se reduciría de 3,25% a 3,17%, luego de ocho meses consecutivos de aumentos”.

Corficolombiana estima un aumento de 1,10% en los precios de los perecederos —en particular frutas frescas, hortalizas y papa— debido a un menor abastecimiento agrícola. Foto: Getty Images

Asimismo, en servicios, la variación anual se aceleraría levemente tras dos meses consecutivos de descenso, dice Bancolombia. Prevé una inflación mensual de 0,31%, “en línea con el spread que presenta este grupo frente a la inflación estacional, impulsada principalmente por las tarifas de arriendo y las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato. Este resultado permitiría que la inflación anual incremente hasta 7,02% en agosto, el nivel más alto desde junio. Así pues, el efecto de la indexación continúa siendo elevado respecto a lo que sería deseable para lograr una normalización más rápida de la inflación, debido al incremento significativo del salario mínimo para este año”, analiza el informe.

A su turno, Corficolombiana, en servicios, estima una inflación mensual de 0,31% ante el 0,26% que registró un año atrás, explicada por los arrendamientos (0,31%) y por el reajuste de servicios indexados al salario mínimo, como comidas fuera del hogar, cuotas de administración y servicio doméstico. “Con ello, la inflación anual aumentaría de 6,96% a 7,02%”, dice.

En el caso de los regulados, Bancolombia estima que la inflación mensual sería de 0,62% ante el aumento en las tarifas de servicios públicos. “Así pues, la indexación se verá reflejada particularmente en el aumento en las tarifas de electricidad, suministro de agua, gas, alcantarillado y recogida de basuras. Con esto, la variación anual completaría seis meses consecutivos al alza”, afirma esta entidad financiera.

Por su parte, Corficolombiana, en regulados, proyecta una variación mensual de 0,60%, frente -0,21% que tuvo en 2025. Su estimación la explica, principalmente, por el incremento en las tarifas de electricidad y agua, mitigado por la reducción en las tarifas de gas. “Como resultado, la inflación anual de regulados subiría de 6,44% a 7,31%, completando seis meses consecutivos de aceleración y ubicándose en su mayor nivel desde noviembre de 2024”, afirma su análisis.

Según Corficolombiana, desde abril el país está en un fenómeno de El Niño moderado, “con efectos hasta ahora en precios de energía en bolsa; hacia fin de año se proyecta que escale a fuerte, extendiendo las presiones también a los alimentos”. Foto: Getty Images (EyeEm Mobile GmbH / Jose A. Bernat Bacete / zhengzaishuru) / Montaje: Semana

Para Corficolombiana, la inflación de bienes y servicios que responden directamente al tipo de cambio se ha mantenido alrededor de 0,7% anual desde comienzos de 2026.

Igualmente, afirma la entidad que hace parte del Grupo Aval que desde abril el país está en un fenómeno de El Niño moderado, “con efectos hasta ahora en precios de energía en bolsa; hacia fin de año se proyecta que escale a fuerte, extendiendo las presiones también a los alimentos”.

Así las cosas, en la inflación básica, tanto Corficolombiana como Bancolombia, la estiman al alza. La primera, afirma que la inflación sin alimentos aumentaría de 6,07% a 6,30%, su mayor nivel desde septiembre de 2024. En la misma línea, la inflación sin alimentos ni regulados subiría de 5,96% a 6%, evidenciando la persistencia de las presiones derivadas de la indexación de los servicios al salario mínimo y del fortalecimiento de la demanda de bienes.

Por su parte, Bancolombia prevé que la inflación básica (sin alimentos) se ubicaría en 0,35% mensual, lo que permitiría que la variación anual se acelere hasta 6,33%, tal que completaría seis meses al alza. Por otro lado, la inflación mensual sin alimentos ni regulados sería de 0,26%, lo que significaría que la variación anual aumentaría hasta 6,03%.

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“En este contexto, prevemos que la Junta Directiva del Banco de la República mantenga estable su tasa de interés de política monetaria en 12,00%, durante la reunión del próximo 30 de septiembre”, concluye Bancolombia.