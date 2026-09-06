“Septiembre será un mes duro en materia de gas”, advierte Andeg. La posibilidad de un apagón la ve hacia abril o mayo de 2027

La llegada del fenómeno de El Niño ha evidenciado la vulnerabilidad del sistema energético en el país, despertando los fantasmas del apagón de los 90 y evidenciando una crisis financiera y operativa.

Desde el punto de vista de recursos, el Gobierno ya anunció 1,5 billones de pesos para atender las deudas que tiene Air-e con los generadores térmicos, parando, como advierte Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, el gremio de los térmicos, “el desangre”.

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Las deudas de Air-e suman cerca de 3,5 billones de pesos, y solo a los térmicos les debe cerca de 2,3 billones de pesos. Entretanto, avanzan en tribunales internacionales dos demandas de las térmicas contra Colombia, por cerca de 300 millones de dólares, por decisiones del Gobierno Petro, como prohibir a empresas intervenidas la limitación de suministro por no pago.

Pero desde el punto de vista operativo, de cara al fenómeno de El Niño que se aproxima con mayor intensidad, las alarmas están encendidas.

Como explica Castañeda a SEMANA, en la parte operativa hay un déficit de energía en firme y recordó que, para El Niño de los años 2023 y 2024, el país contaba con un colchón del 2 % en energía firme, que permitió, en circunstancias extremas, pasar ese evento climático, sin racionamiento. “Nos faltaron más o menos 15 días para apagarnos. Recuerde que llegamos a niveles de embalse del 27 % que nunca habíamos visto en los últimos 34 años desde el apagón del 91”.

Se teme que el fenómeno de El Niño será bastante fuerte al finalizar el año. Foto: El País

Su preocupación es que este Niño nos está cogiendo mal parados “porque ahí estamos en un déficit del 2,5 %. Nos comimos el colchón. El gobierno pasado no hizo la tarea y no permitió la entrada de nada que le diera firmeza al sistema y por eso no tenemos energía firme suficiente”, afirma Castañeda.

Para enfrentar ese déficit, las acciones pasan por aumentar la oferta y reducir la demanda. En especial esta última cuando viene en aumento, al crecer 6,5 % de julio del año pasado contra el mismo mes de este año.

Una de las medidas, la de tratar de disminuir la demanda, la anunció esta semana la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Es un programa de zanahoria y garrote, dice Castañeda. “Si me porto bien me dan zanahoria, me pagan por kilovatios dejados de consumir, pero si me porto mal, me va a costar cada kilovatio por encima de los promedios”, advierte

Y para incorporar más oferta, dice Castañeda, los industriales que tienen autogeneración y capacidad de producir energía, que es cerca del 15 % de lo que está instalado en el país, pueden vender excedentes al sistema.

En su concepto, el nivel de los embalses está relativamente bien hoy, se encuentran al 78 % y la meta es estar por encima del 80 % en noviembre. Anticipa que faltan lluvias que se han comportado bien al oriente de Bogotá, donde están Chivor y Guavio, pero no así en Antioquia, a donde se espera lleguen las lluvias en octubre o noviembre.

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¿Cómo se logra llegar al 80 % de los embalses hacia el final del año? Prendiendo las térmicas. Hoy están aportando entre un 25 % y un 35 % de lo que consume Colombia y puede llegar hasta entre el 50 % y 55 %.

¿Cuándo va a pasar eso? “A partir de noviembre-diciembre, que es el inicio del verano normal en Colombia, que va de diciembre a marzo, y ahora se junta con El Niño y ahí sí el país se seca. Si hoy estamos viendo situaciones complejas de racionamientos de agua en algunas ciudades, el tema va a ser mucho más complejo a partir de diciembre, que es cuando se juntan el verano, y El Niño”, señala Castañeda.

En este contexto hay un tema clave: el gas. SPEC, la única regasificadora que hoy tiene el país y que está ubicada en el Caribe colombiano, tiene como prioridad atender a los generadores térmicos y proveerles el gas que necesiten. Ante el déficit que se ha presentado en el país, de los 475 millones de pies cúbicos que entrega (casi el 45 % de lo que consume Colombia), 400 millones van para los térmicos y el resto, el 7 % de la demanda, van para la no térmica: industria, residencial, comercio y vehículos. Pero si la atención a las térmicas será 7 por 24, lo que está entregando SPEC a la demanda nacional, ya no estará.

“Ahí viene la segunda parte de la ecuación. Este mes de septiembre será muy difícil, porque dependemos de qué tanta térmica vamos a utilizar o no de aquí al primero de octubre”, manifiesta Castañeda. ¿Por qué? Porque a SPEC recientemente el Ministerio de Ambiente le aprobó una modificación a su licencia para que pueda ampliar su capacidad en 58 millones de pies cúbicos.

La planta regasificadora de SPEC en el Caribe abastece a las térmicas y puede ofrecer excedentes al mercado. Foto: CORTESÍA SPEC LNG.

“Ahí tiene un 5 % o 6 % más que le va a inyectar SPEC al país y eso entra a partir del primero de octubre. El puente es de estos cerca de 30 días que nos quedan, que toca pasarlos sí o sí y saber cómo los vamos a pasar”, advierte el presidente de Andeg.

Ya en octubre se espera la entrada en operación del proyecto Pío SAS de una regasificadora de 80 millones de pies cúbicos en el Pacífico, que, incluso, Ecopetrol ya comercializó. Y luego, en enero, entra Puerto Bahía, una regasificadora nueva también ubicada en Cartagena, que pondría al mercado unos 120 millones de cúbicos. También está Amazónica, en Barranquilla, prevista para el primer trimestre del próximo año.

“Al gobierno le va a tocar mirar qué hace cuando prenda la térmica completa, porque no habrá mucho excedente. Vamos a pasar un septiembre duro en materia de gas”, sentencia Castañeda.

Frente a la posibilidad de un apagón, Castañeda no lo ve de aquí al cierre del año, pero, para él, el riesgo grande que tiene Colombia “es que nos quedemos sin energía hacia marzo o abril del próximo año”.

El reto es cuidar el agua y sumar el programa de ahorro, desde la demanda, más generación por parte de los industriales que pueda entrar al sistema, y poner las térmicas a tope para aguantar el regreso de las lluvias en abril o mayo. “Si no regresan las lluvias en mayo, ahí ya Colombia podría estar en una situación más difícil y tendría que tomar decisiones más complicadas, como programar un racionamiento”, dice el dirigente gremial.

Además, anticipa que será necesario hablar con Ecuador. Su verano fuerte es de septiembre a noviembre, el de Colombia va de diciembre a marzo.

"Será necesario hablar con Ecuador. Su verano fuerte es de septiembre a noviembre, el de Colombia va de diciembre a marzo", advierte Castañeda. Foto: Archivo Semana

“Lo que se puede hacer con Ecuador es entregarle energía de aquí a noviembre, en la medida que la necesite, pero con el compromiso de que sí o sí, a partir de marzo del próximo año, le venda a Colombia. Ecuador representa entre 2 % y 3 % de la demanda para Colombia”, dice Castañeda.

Y puntualiza: “El problema es que no es solamente este año, porque ese déficit del 2,5 % en energía firme se nos vuelve un déficit del 6 % en 2029. Eso es inmanejable. Eso un verano nos tumba, ni siquiera un Niño. La otra tarea titánica que tiene la ministra es que tiene que abrir una subasta y generar confianza a la gente para que vuelva a invertir en el país”.