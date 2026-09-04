Colombia registra un accidente laboral cada 59 segundos

En Colombia se registra un accidente de trabajo cada 59 segundos y una muerte asociada a causas laborales cada 20 horas. Así lo señala el más reciente Informe de Siniestralidad Laboral del Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), elaborado con datos del Ministerio de Salud y Protección Social.

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Durante 2025 se contabilizaron 534.444 accidentes laborales, equivalentes a un promedio de 1.464 casos diarios. A esto se suman 10.294 enfermedades de origen laboral calificadas y 438 muertes relacionadas con el trabajo: 431 por accidentes y siete por enfermedad.

El informe evidencia además un aumento de la siniestralidad. Frente a 2024, la calificación de enfermedades laborales creció un 16,5 %, mientras que los fallecimientos aumentaron un 40 %.

Aunque el Sistema General de Riesgos Laborales llegó a 13,5 millones de trabajadores afiliados en 2025, un crecimiento de un 4,3 % frente al año anterior, esta cifra representa el 56,7 % de la población ocupada del país, según datos del DANE citados por el CCS.

Bogotá concentra la mayor accidentalidad

La capital lideró las cifras nacionales. En el primer trimestre de 2025 registró 27.864 accidentes de trabajo, el 21,9 % del total nacional. Esto significa que en la ciudad se presentaron, en promedio, más de dos accidentes laborales por hora durante ese periodo.

En el primer trimestre de 2025, Bogotá registró 27.864 accidentes de trabajo. Foto: Getty Images

Comercio, industrias manufactureras y servicios administrativos concentraron el mayor número de casos, mientras que agricultura, minería y distribución de agua presentaron las tasas más altas por cada 100 trabajadores.

Entre los mecanismos de lesión más frecuentes están los golpes, las caídas de altura y el contacto con maquinaria, eventos que pueden ocasionar fracturas, politraumatismos y lesiones osteomusculares.

Atención temprana, otro factor clave

La atención médica temprana es otro de los factores relevantes tras un accidente. Yamile Ardila, especialista en Medicina Laboral de la Clínica del Occidente, señaló que una respuesta oportuna permite establecer un diagnóstico rápidamente y puede contribuir a reducir secuelas e incapacidades de largo plazo.

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Los accidentes laborales también pueden tener consecuencias sobre la capacidad de los trabajadores para reincorporarse a sus actividades, por lo que el seguimiento médico y la rehabilitación resultan relevantes durante el proceso de recuperación.

“Más allá de las cifras, cada accidente representa una historia humana y, en la mayoría de los casos, un riesgo que pudo identificarse y prevenirse a tiempo. Uno de los principales retos del sistema es fortalecer tanto la prevención en las empresas como la capacidad de respuesta médica especializada, aspecto en el que venimos preparándonos constantemente”, concluye la doctora Ardila.