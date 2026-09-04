Transportadores advierten al gobierno que mejorar las vías no basta para conectar al país

Los empresarios del transporte terrestre intermunicipal de pasajeros respaldaron la intervención de vías rurales y la ejecución de obras estratégicas anunciadas por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, pero advirtieron que mejorar la infraestructura no es suficiente para garantizar la conexión entre las regiones.

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ASOTRANS, ADITT y el Consejo Superior del Transporte (CST) señalaron que la conectividad también requiere reducir trámites, revisar la regulación, fortalecer la seguridad en las carreteras y garantizar la continuidad del servicio de transporte intermunicipal.

“Una vía mejorada no garantiza por sí sola la conexión de la comunidad. El transporte es el que conecta a la gente”, señalaron los gremios, que plantearon una agenda para que la nueva política de conectividad tenga resultados concretos.

Ministra de Transporte, Elsa Noguera. Foto: Suministrado a Semana / oficina prensa Ministerio de Transporte

Entre sus principales solicitudes está la eliminación de trámites que dificultan la operación, así como la revisión de las nuevas normas que afectan al sector y el establecimiento de reglas claras e iguales para todos. También pidieron revisar los sistemas de control y reporte impuestos por la Superintendencia de Transporte, debido a que, según los empresarios, han generado nuevas obligaciones y costos, especialmente para las compañías de menor tamaño.

Los transportadores consideran que reducir estas cargas permitiría facilitar la operación, recuperar la dinámica del sector y acelerar la reactivación de las empresas afectadas por el terremoto.

Otro de los puntos centrales es la seguridad en las carreteras y la continuidad del servicio ante bloqueos u otras situaciones que afecten la movilidad. Para los gremios, una política de conectividad regional debe garantizar que los buses puedan circular fácilmente y que los pasajeros lleguen a sus destinos.

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La propuesta también incluye una reforma integral del Decreto 1079 de 2015, con el objetivo de modernizar las reglas del transporte intermunicipal para que sean congruentes con su realidad actual y reducir las cargas administrativas.

Los empresarios pidieron convertir el diálogo permanente propuesto por la ministra de Transporte en acciones concretas. “Conectar las regiones, no es solo mejorar las vías, es destrabar el transporte para que la gente pueda desplazarse, estudiar, trabajar, ir al médico o vender sus productos y regresar a sus destinos de manera segura”, aseguraron los empresarios.