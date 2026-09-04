Nueva caída en el precio del euro: así se cotiza la divisa para el 4 de septiembre

El euro continúa siendo una de las divisas internacionales de mayor importancia para Colombia, especialmente por los vínculos comerciales, financieros y empresariales que existen entre el país y Europa.

Precio del dólar hoy en casas de cambio en Colombia: así cotiza este viernes 4 de septiembre

Su comportamiento frente al peso colombiano es seguido de cerca por viajeros, empresas, inversionistas y personas que reciben recursos provenientes del exterior.

La relevancia del euro también está relacionada con el papel de la Unión Europea como uno de los principales socios económicos de Colombia. Por ello, los movimientos de esta moneda pueden tener repercusiones en actividades como el comercio exterior, los viajes, las remesas y determinadas inversiones.

Para quienes buscan proteger una parte de sus ahorros frente a las variaciones del peso colombiano, mantener recursos denominados en euros puede representar una alternativa de diversificación.

Sin embargo, esto no significa que la moneda esté libre de riesgos: su precio puede cambiar por factores económicos y financieros tanto de Europa como de Colombia.

Billetes de euros Foto: Pixabay

¿A cómo está el euro hoy en Colombia?

Este viernes, 4 de septiembre de 2026, el euro en Colombia registra un precio aproximado de $3.651. Esta cifra representa una reducción de $13 frente al cierre del miércoles 2 de septiembre, cuando alcanzó $3.664. Con este comportamiento, la moneda europea logró superar la barrera de los $3.600.

Bonus pay, euro currency Foto: Getty Images

Es importante aclarar que este valor de referencia no necesariamente corresponde al precio que encontrará una persona al comprar o vender euros en efectivo. Las casas de cambio establecen sus propias tasas y aplican márgenes que dependen, entre otros factores, de la disponibilidad de la moneda, la ciudad y las condiciones del mercado.