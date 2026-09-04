Polémica porque congresista David Racero calificó de “la lavaperros” a su colega Cathy Juvinao en plena sesión

El congresista David Racero llamó “la lavaperros” a su colega, la también congresista Cathy Juvinao. Durante la discusión del Presupuesto General de la Nación de 2027, adelantada en las comisiones económicas del Congreso, el congresista del Pacto Histórico hizo esa declaración.

“Si usted quiere ser la lavaperros que quiere lavarle la cara al gobierno entrante, allá usted. Estamos acostumbrados a que cambie de posición política como cambiar de camiseta. Es usted la que puede cambiar de ideología, la que puede cambiar de posición; allá usted”, exclamó Racero.

Caso Fruver contra Racero da giro: Consejo de Estado pide pruebas a la Corte Suprema en proceso de ‘muerte política’

Previamente, la congresista Juvinao dijo que era “una hipocresía enorme que la bancada del gobierno saliente esté haciendo tremendo show cuando a nosotros más de una vez nos tocó exigir la presencia de los ministros”.

Las declaraciones de David Racero y las de Juvinao:

El Partido Verde, al que pertenece Juvinao, se pronunció este viernes 4 de septiembre. “El Partido Alianza Verde rechaza contundentemente la violencia política, verbal y simbólica de la que ha sido víctima nuestra representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao Clavijo, por parte del senador David Racero, del Pacto Histórico”.

“Nuestra congresista ha sido una de las voces que ha abanderado iniciativas para impulsar los derechos de las mujeres y, además, es autora de la Ley 2453 de 2025, que combate, sanciona y previene la violencia política contra las mujeres. Nos solidarizamos con la representante Catherine Juvinao y con todas las mujeres que han sido víctimas de comentarios misóginos y expresiones de violencia que buscan menospreciar su labor, desacreditar su trabajo y limitar su participación en la vida pública”, agregó la colectividad.

“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten las acciones necesarias frente a este tipo de hechos y se garantice el ejercicio de la labor política de las mujeres en condiciones de respeto y seguridad”, puntualizó el partido político.

Catherine Juvinao, congresista Foto: Guillermo Torres / Semana

“Gracias a mi @PartidoVerdeCoL por este respaldo que muestra nuestro compromiso con la Ley 2453 de 2025 que previene y sanciona la violencia contra las mujeres en política”, respondió Juvinao.

David Racero, el del caso Fruver

El congresista David Racero es recordado en Colombia por el caso Fruver.

La Sala Plena del Consejo de Estado dio un giro al proceso que busca la ‘muerte política’ del representante a la Cámara David Racero, del Partido Pacto Histórico, por el escándalo en el que terminó metido por supuestamente usar a un asistente de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para que atendiera un negocio de frutas y verduras de su propiedad en Bogotá.

El magistrado Nicolás Yepes Corrales, consejero ponente en este proceso, accedió a la solicitud de los estudiantes de derecho Samuel Ortiz y Lucas Durán Hernández, quienes solicitaron incorporar al proceso de pérdida de investidura las pruebas que tiene la Corte Suprema en este mismo caso, pero en la parte penal.

David Racero, representante a la Cámara del Pacto Histórico por Bogotá cuando rindió indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por el "caso del fruver", el 9 de marzo de 2026, en Bogotá Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El magistrado ordenó en su decisión: “Ofíciese a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que envíe copia de las pruebas recaudadas dentro de la instrucción criminal adelantada por esa Corporación contra el señor David Ricardo Racero Mayorga, por la supuesta disposición de personal de su UTL para desempeñar actividades diferentes a las propias de su cargo, en un mercado”.

Esa situación podría incidir en el rumbo del proceso, teniendo en cuenta que las pruebas de la Corte podrían ser determinantes para la decisión definitiva sobre la pérdida de investidura que avanza contra el congresista del Pacto Histórico. La Sala Plena del Consejo de Estado ahora tendrá nuevas pruebas para valorar en este proceso, en el que está involucrado Racero, quien fue reelegido para el próximo periodo legislativo.