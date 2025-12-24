Confidenciales

“Qué máquina de decir mentiras”: le dicen al presidente Gustavo Petro tras polémica alocución

Varios sectores políticos y sociales han salido a cuestionar al jefe de Estado por lo que dijo en las últimas horas.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
24 de diciembre de 2025, 12:49 p. m.
Alocución presidencial de Gustavo Petro
Alocución presidencial de Gustavo Petro Foto: Joel González - Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro realizó una nueva y polémica alocución presidencial en la que habló, especialmente, del salario mínimo y la emergencia económica que decretó.

Entre otras cosas, el jefe de Estado arremetió duramente contra el Congreso de la República por haberle hundido dos veces la reforma fiscal. “No nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda”, señaló.

Los mensajes del máximo mandatario desataron una ola de críticas por parte de varios sectores políticos y sociales, que lo cuestionaron.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, mostró su inconformismo y lanzó un duro mensaje a través de sus redes sociales.

Confidenciales

Gustavo Petro dice que él ha logrado “un mejor sistema de salud”

Confidenciales

Martín Santos llama “Grinch” al Gobierno Petro: esta es su molestia

Confidenciales

Álvaro Uribe anuncia tutela contra la emergencia económica del Gobierno Petro: “Nuevo abuso”

Confidenciales

La camioneta que compró el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, mientras el Gobierno Petro habla de emergencia económica

Confidenciales

Petro dijo que se vive mejor en Colombia que en Estados Unidos: “Nosotros no somos xenófobos como en otros lugares del mundo”

Confidenciales

Bancada del Centro Democrático respalda decisión de Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia

Confidenciales

CNE declara improcedente demanda interpuesta por el partido liberal contra el Nuevo Liberalismo

Nación

El duro reclamo de Erasmo Zuleta al Gobierno Petro por zonas de concentración del Clan del Golfo en Córdoba: “Esto no es tierra de nadie”

Política

Iván Duque calificó de “golpe institucional” la declaratoria de emergencia económica: “No a la expropiación disfrazada”

Política

Beneficiarios de Colfuturo reaccionan a fin de financiación por parte del Gobierno Petro: “Destruyen todo lo que tocan”

“Hace rato no veía una alocución de Gustavo Petro: qué máquina de decir mentiras”, escribió en su cuenta de X.

La congresista sostuvo que desmentir cada una de las “barbaridades” que dijo el jefe de Estado llevaría días, e incluso semanas.

No obstante, dejó en claro que no se trata de un hecho aislado, sino que, desde su perspectiva, todo esto está hecho con una clara intención por parte del mandatario y del mismo Gobierno.

“Esa es justamente la estrategia: abrumar a punta de datos falsos y que nadie pueda seguirle el ritmo a tamaña mitomanía”, agregó.

Mas de Confidenciales

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá

Gustavo Petro dice que él ha logrado “un mejor sistema de salud”

Esteban y Martín Santos

Martín Santos llama “Grinch” al Gobierno Petro: esta es su molestia

Alocución presidencial de Gustavo Petro.

“Qué máquina de decir mentiras”: le dicen al presidente Gustavo Petro tras polémica alocución

.

Álvaro Uribe anuncia tutela contra la emergencia económica del Gobierno Petro: “Nuevo abuso”

.

La camioneta que compró el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, mientras el Gobierno Petro habla de emergencia económica

Gustavo Petro y Donald Trump

Petro dijo que se vive mejor en Colombia que en Estados Unidos: “Nosotros no somos xenófobos como en otros lugares del mundo”

Paloma Valencia.

Bancada del Centro Democrático respalda decisión de Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia

Hasta el cierre de esta edición, el presidente de Ecopetrol no se había notificado de la sanción del CNE por su labor como gerente de la campaña Petro Presidente en 2022.

CNE declara improcedente demanda interpuesta por el partido liberal contra el Nuevo Liberalismo

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria

“Emergencia económica revive por la puerta de atrás la reforma tributaria que fue derrotada en democracia”

Enrique Cabrales, congresista del Centro Democrático

Enrique Cabrales propone debate de control político contra minHacienda por decreto de emergencia económica

Noticias Destacadas