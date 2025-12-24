“Qué máquina de decir mentiras”: le dicen al presidente Gustavo Petro tras polémica alocución

El presidente Gustavo Petro realizó una nueva y polémica alocución presidencial en la que habló, especialmente, del salario mínimo y la emergencia económica que decretó.

Entre otras cosas, el jefe de Estado arremetió duramente contra el Congreso de la República por haberle hundido dos veces la reforma fiscal. “No nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda”, señaló.

Los mensajes del máximo mandatario desataron una ola de críticas por parte de varios sectores políticos y sociales, que lo cuestionaron.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, mostró su inconformismo y lanzó un duro mensaje a través de sus redes sociales.

“Hace rato no veía una alocución de Gustavo Petro: qué máquina de decir mentiras”, escribió en su cuenta de X.

La congresista sostuvo que desmentir cada una de las “barbaridades” que dijo el jefe de Estado llevaría días, e incluso semanas.

No obstante, dejó en claro que no se trata de un hecho aislado, sino que, desde su perspectiva, todo esto está hecho con una clara intención por parte del mandatario y del mismo Gobierno.

“Esa es justamente la estrategia: abrumar a punta de datos falsos y que nadie pueda seguirle el ritmo a tamaña mitomanía”, agregó.