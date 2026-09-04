Abelardo De La Espriella, tras muerte de Bendito Menor, sentenció a los demás delincuentes que siembran terror: “Les vamos a caer”

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó de manera oficial que Nain Andrés Pérez Toncel, más conocido con los alias de Bendito Menor o Nain, fue dado de baja en La Guajira. En el mismo operativo fue abatida Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, su pareja sentimental.

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En una declaración desde Riohacha, el jefe de Estado aprovechó el resultado del operativo para enviar un nuevo mensaje a los delincuentes que siembran terror en el país.

“Colombia estuvo mucho tiempo arrodillada al crimen; ahora es el crimen el que se va a arrodillar ante la fuerza legítima del Estado, porque esta es la paz que se merece Colombia”, señaló.

El mandatario aseguró que la paz en la que cree su Gobierno es la que se impone con la fuerza legítima y las armas de la República.

En ese sentido, advirtió que la consigna es clara: la Fuerza Pública en estos momentos está decidida a atacar el crimen y contará, además, con el respaldo del presidente. “Yo personalmente los estaré defendiendo”, manifestó.

“Nunca más un soldado o un policía será maltratado o humillado. Todo lo contrario: será el presidente quien primero defienda la actividad de los héroes de la patria, a quienes tanto les debemos”, añadió.

De La Espriella aseguró que la operación contra Bendito Menor fue “impecable” y obedeció a un gran trabajo de la Fuerza Pública y del Ministerio de Defensa.

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El jefe de Estado advirtió que la ofensiva continuará contra aquellos criminales que no se sometan a la justicia. “Así vamos a seguir contra cada uno de los delincuentes y narcoterroristas que presionen a nuestra gente”, dijo.

“Les vamos a caer con la mano de hierro del Estado, con las leyes de la República, como corresponde. Esta operación nos muestra claramente que cuando el Estado se decide, los delincuentes siempre pierden”, apuntó.

El presidente también aseguró que si los delincuentes ganan, es porque de alguna forma están asociados con el Estado, según dijo, no sucederá durante los cuatro años que él esté en la Casa de Nariño.

Alias Bendito Menor fue abatido en La Guajira. Foto: Ministerio de Defensa

“Nuestro compromiso es con la Constitución, la ley y el pueblo colombiano: lo vamos a defender, ese es el compromiso, esa es la bandera y hoy más que nunca tenemos que decir que estamos orgullosos de Colombia, de nuestra Fuerza Pública, de nuestros héroes”, manifestó.

El mandatario cerró su mensaje diciendo: “Aquí hay un presidente que los va a defender con ardentía, determinación y con patriotismo. Hoy más que nunca estoy firme por la patria”.