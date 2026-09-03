La polémica alrededor de Gabriela Muñoz y su familia comenzó a tomar fuerza luego de las denuncias de Angie Rodríguez sobre la influencia que, supuestamente, habría tenido la joven dentro de la Aeronáutica Civil. A esos señalamientos se sumaron documentos divulgados por el representante Daniel Briceño sobre la vinculación de varios de sus familiares a la entidad.

Entre los nombres que aparecieron estuvieron el de su hermano, Santiago David Muñoz, quien fue nombrado el mismo 30 de mayo de 2025 que Gabriela, y los de Silvana María Muñoz Jaramillo y Samuel Muñoz Rayo, señalados como primos de la joven y quienes posteriormente suscribieron contratos de prestación de servicios con la Aerocivil. También fue mencionado Daniel Felipe Arias, a quien funcionarios de la entidad identificaron como otro familiar.

En medio de esas revelaciones apareció una figura clave: Liliana de las Mercedes Olaya Cabrales, mamá de Gabriela Muñoz. Ella reconoció que recomendó a algunos integrantes de su familia ante el entonces director de la Aerocivil, general (r) José Henry Pinto, al considerar que cumplían con los perfiles requeridos.

El propio Pinto entregó, posteriormente, detalles sobre ese episodio. Según relató en entrevista con Red+ Noticias, Olaya se presentó ante él como una persona cercana al Gobierno nacional y habló de su relación con el entonces presidente Gustavo Petro.

“Liliana Olaya se presentó ante mí como una persona muy cercana al Gobierno nacional, amiga del señor presidente de la República desde hacía aproximadamente 15 años”, aseguró el exdirector.

Pinto contó que, después de recibir las hojas de vida de Gabriela y Santiago, autorizó que Talento Humano revisara sus perfiles. La evaluación determinó, según su versión, que no contaban con la formación académica, profesional o experiencia necesaria para cargos de mayor nivel, por lo que terminaron vinculados en puestos asistenciales.

Gabriela Muñoz también reconoció, posteriormente, que su mamá presentó su hoja de vida y la de otras personas ante Pinto, con quien, dijo, Olaya tenía una relación personal previa. Sin embargo, negó que ella hubiera intervenido en las decisiones posteriores sobre los nombramientos y aseguró que la evaluación estuvo en manos de la entidad.

#ENVIVO | En Red+ Noticias, el brigadier general (r) José Henry Pinto, exdirector de la Aerocivil, habla sobre Gabriela Muñoz, funcionaria mencionada en la denuncia de Angie Rodríguez, y responde a las comparaciones con Juliana Guerrero por el presunto manejo del poder al… pic.twitter.com/BAsoReQmBs — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) July 30, 2026

Las fotos de Liliana Olaya

Ahora, semanas después de que el nombre de su mamá quedara en medio de la controversia, Gabriela Muñoz publicó nuevas imágenes por medio de X en las que mostró una faceta mucho más personal de Liliana Olaya.

La publicación fue realizada este jueves, 3 de septiembre, con motivo de su cumpleaños. En una de las fotografías aparecen madre e hija sentadas en un restaurante, mientras que en otra Gabriela mostró cómo lucía Olaya cuando tenía apenas 16 años, acompañada por varias amigas.

“Mi madre, a sus 16 años, cordobesa de pura cepa, junto a sus amigas, quienes se cuidaban y protegían entre sí”, escribió Muñoz al compartir la antigua fotografía.

Gabriela acompañó las imágenes con un extenso mensaje en el que expresó la admiración que siente por su mamá y resaltó lo que, según ella, ha sido su trabajo durante años.

“Liliana Olaya, eres mi mayor ejemplo por seguir. Has dedicado tu vida a luchar por los más vulnerables, a servir con amor y a defender a quienes más lo necesitan”, escribió.

Muñoz también habló de los sacrificios que asegura haber visto hacer a su madre y señaló que permanecer a su lado se convirtió en una de sus principales prioridades.

“Hoy, antes que cualquier sueño o propósito en mi vida, es el más grande de todos y es permanecer a su lado, cuidarla, honrar cada uno de sus sacrificios y hacerla muy feliz”, manifestó.

Finalmente, Gabriela cerró su mensaje agradeciendo a su mamá y expresando el orgullo que siente por ella: “Te amo profundamente y le agradezco a Dios por haberme dado la fortuna de nacer de ti. Me siento inmensamente orgullosa de ser tu hija”.

Las fotografías muestran ahora un lado personal de una mujer cuyo nombre pasó a ocupar un lugar central en las revelaciones sobre la llegada de Gabriela Muñoz y otros integrantes de su familia a la Aerocivil, un caso que desató cuestionamientos sobre las vinculaciones realizadas dentro de la entidad.