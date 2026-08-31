Avianca activa cambios gratuitos para sus viajeros ante fallas en El Dorado este 31 de agosto

Avianca activó un plan de protección para los pasajeros afectados por la falla intermitente en el sistema de visualización de pantallas del Centro de Control del Aeropuerto Internacional El Dorado, situación que ha provocado mayores tiempos de espera en tierra, demoras y, en algunos casos, cancelaciones de vuelos.

La aerolínea informó que permitirá cambios de itinerario sin costo para los viajeros con vuelos nacionales en Colombia programados para este 31 de agosto, entre las 12:30 de la tarde y las 11:59 de la noche.

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Los pasajeros cobijados por la medida podrán reprogramar su viaje para una fecha de hasta 15 días después de la originalmente prevista. El trámite podrá realizarse a través de la página web de Avianca o mediante su contact center.

La decisión se conoce después de que la Aeronáutica Civil reportó problemas técnicos en el Centro de Control de Bogotá y activó protocolos de contingencia para mantener la operación aérea.

Ante la contingencia que presenta el aeropuerto El Dorado por fallas técnicas, aerolíneas como Avianca les darán gabelas a sus viajeros. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Ante las alteraciones que pueden continuar presentándose, Avianca recomendó a sus pasajeros consultar previamente el estado de sus vuelos en su página web o aplicación, realizar el check-in con anticipación y llegar al aeropuerto con suficiente tiempo.

La compañía no precisó cuántos vuelos habían resultado afectados hasta el momento ni cuántas cancelaciones se habían registrado.