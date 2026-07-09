Joven viajaba de Bogotá a San Andrés y escáner en El Dorado reveló un sorprendente hallazgo en su maleta

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de un joven que intentó viajar desde Bogotá a San Andrés a través del Aeropuerto El Dorado con 16 paquetes rectangulares envueltos en plástico, los cuales contenían más de 18 kilos de marihuana.

Envuelta en hojas de mazorca, bajo una gallina y dentro de una prótesis, así llevaban 3 kilos de cocaína; el responsable fue capturado

El mayor Jhonatan Quintero, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto (E), indicó que el hallazgo se produjo en medio de labores de control e inspección en las bandas de equipaje de vuelos nacionales de esa terminal aérea.

De acuerdo con el oficial de la Policía, la captura de este individuo se produjo gracias al apoyo de equipos de escáner y a la sospecha que despertó en los uniformados la maleta en la que efectivamente iba el cargamento de droga.

Se le acabó el viaje antes de abordar.✈️

Este hombre llegó al @BOG_ELDORADO y pretendía llegar a la isla de San Andrés con un equipaje sospechoso. Durante la inspección en el escáner, los uniformados evidenciaron 16 paquetes que contenían más de 18 kilos de marihuana. pic.twitter.com/onLfz3cmVK — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 9, 2026

Tras lo anterior, la Policía procedió a capturar en flagrancia al sujeto, quien deberá responder ante la justicia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“El detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente. Cabe destacar que, en los últimos casos registrados bajo esta modalidad, los implicados tenían edades comprendidas entre los 20 y 24 años. Asimismo, en lo corrido de 2026 se han incautado 327.390 gramos de marihuana en el Aeropuerto Internacional El Dorado”, destacaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

El cargamento de droga hallado en El Dorado. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Por último, desde la Policía afirmaron que continúan fortaleciendo los controles en las terminales aéreas del país para prevenir el tráfico de sustancias estupefacientes y garantizar la seguridad de los viajeros.

Vale recordar que, en abril del año en curso, La Policía Metropolitana de Bogotá también reportó el hallazgo de tres kilos de cocaína que delincuentes intentaban enviar a Australia a través de una empresa de mensajería.

El teniente coronel Juan Torres, oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que la interceptación de la droga se dio en una bodega de envíos, donde, durante actividades de registro y verificación, uniformados, con el apoyo de los caninos antinarcóticos Cielo y Lastra, alertaron sobre una caja sospechosa.

Hallazgo de droga en bodega de Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Los delincuentes, según el oficial de la Policía, intentaron camuflar la cocaína en repuestos para motos.

“Al inspeccionar el paquete, se hallaron 12 módulos electrónicos para motocicleta que ocultaban una sustancia con características similares a la cocaína. En total, fueron incautados 3.100 gramos de este estupefaciente, evitando así su salida del país", dijo el teniente coronel Torres.