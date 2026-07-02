Envuelta en hojas de mazorca, bajo una gallina y dentro de una prótesis, así llevaban 3 kilos de cocaína; el responsable fue capturado

Óscar Andrés Bolaños intentó transportar un cargamento de cocaína desde Putumayo hasta Bogotá el pasado 26 de junio. Estuvo cerca de lograr su objetivo, pero al llegar a una carretera de Cundinamarca fue interceptado por la Policía, que lo capturó tras encontrar la droga oculta en una prótesis.

Así cayó un hombre que, aunque disimulaba, presuntamente transportaba un kilo de marihuana

El intento de este presunto narcotraficante por engañar a las autoridades tuvo su principal capítulo en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. Allí fue requerido por la Policía mientras transportaba un cargamento de cocaína oculto entre hojas de mazorca, bajo una caja en la que llevaba una gallina y dentro de una prótesis.

Bolaños no logró ocultar que el equipaje que llevaba, el cual incluía una gallina dentro de una caja y una prótesis, era en realidad una fachada para esconder más de tres kilos de cocaína. En total, las autoridades encontraron 1.758 gramos del estupefaciente camuflados entre hojas de mazorca y bajo la caja donde estaba la gallina, además de otros 1.300 gramos ocultos en la prótesis de una de sus piernas, adheridos a una bolsa.

“El hombre fue requerido en un puesto de control de la Policía Nacional, a la altura del sector Valsálice, en Fusagasugá (Cundinamarca), cuando se movilizaba como pasajero en un bus de transporte intermunicipal”, señaló la Fiscalía luego del proceso de judicialización en contra de Óscar Andrés Bolaños.

El hombre fue capturado por la Policía y presentado ante jueces Foto: Policía Nacional

El hombre fue capturado por la Policía y presentado ante un juez de control de garantías por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un fiscal de la Seccional Cundinamarca presentó los elementos de prueba que, según la Fiscalía, evidencian su presunta responsabilidad en el delito imputado y sustentan la necesidad de imponer una medida de aseguramiento.

“Por su presunta responsabilidad en el transporte de tres kilogramos de base de coca en la vía que conduce de La Hormiga (Putumayo) a Bogotá, el pasado 26 de junio, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Óscar Andrés Bolaños Bolaños”, dijo el ente acusador tras la decisión del juez.

Cocaía descubierta por las autoridades. Foto: Policía.

Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, el juez concluyó que la medida de aseguramiento era procedente y así lo dispuso. De esta manera, el hombre que intentó evadir a las autoridades de la forma más criolla posible deberá enfrentar el proceso judicial desde la cárcel.