La millonaria inversión que hará laboratorio colombiano de cosméticos para ampliar su producción

La industria cosmética crecerá a una tasa anual del 6,6 % entre 2026 y 2033, según Grand View Research, impulsada por consumidores que priorizan el autocuidado, la innovación y productos especializados. En paralelo, la denominada K-Beauty continúa marcando tendencias en el mercado global, que alcanzará los USD 129.200 millones en 2026 y crecerá a un ritmo del 10 % anual.

“El crecimiento de la industria demuestra que las marcas ya no compiten únicamente por lanzar nuevos productos; hoy la verdadera diferencia está en la capacidad de innovar, desarrollar formulaciones de alto valor agregado y responder con rapidez a las nuevas tendencias del consumidor. En Laboratorio IH entendimos esa transformación y por eso seguimos fortaleciendo nuestra capacidad productiva y tecnológica”, aseguró Ana Catalina Echeverri, directora comercial de Laboratorio IH.

Durante el primer semestre de 2026, Laboratorio IH registró un crecimiento del 30 % en ventas frente al mismo periodo del año anterior y sumó cerca de 60 nuevos clientes potenciales.

Como respuesta a esta demanda, la compañía construye una nueva planta de producción que entrará en operación en abril de 2027. El proyecto contempla una inversión cercana a los $30.000 millones, una infraestructura de 12.000 metros cuadrados y un alto nivel de automatización, con el propósito de incrementar la capacidad productiva y optimizar procesos.

Entre las tendencias que influyen en el sector están el skinimalism, las fórmulas multifuncionales, los ingredientes de origen biotecnológico, la personalización del cuidado de la piel y las texturas ligeras. La empresa también contempla una estrategia de expansión internacional, con Venezuela como uno de los mercados de crecimiento para los próximos meses.

“Nuestro objetivo no es únicamente crecer en volumen. Queremos convertirnos en un aliado estratégico para las marcas que buscan innovar, desarrollar productos diferenciadores y competir en mercados cada vez más exigentes. La nueva planta representa precisamente esa visión de futuro y la confianza que tenemos en el potencial de la industria cosmética colombiana”, añadió Echeverri.

Catalina Echeverry, gerente comercial y general de Laboratorio IH. Foto: Suministrada / API

Laboratorio IH proyecta cerrar 2026 con un crecimiento cercano al 30 %, respaldado por la demanda de servicios de maquila especializada y el desarrollo de nuevas formulaciones para el mercado regional.