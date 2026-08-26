Jumbo, una de las marcas insignia del Grupo Nutresa, presenta nueva edición junto a Ryan Castro

Jumbo, una de las marcas insignia del Grupo Nutresa, presentó una nueva edición de Jumbo Awoolatina junto al artista colombiano Ryan Castro, con una proyección de más de 2 millones de unidades para esta edición especial.

La propuesta contempla dos referencias. La Jumbo Black corresponde al regreso de la versión original, elaborada con chocolate Jumbo, doble relleno cremoso de galleta y brownie, trozos de galleta y maní. Por su parte, la Jumbo Blondie incorpora chocolate blanco, relleno cremoso de arequipe, trozos de galleta y maní.

La idea para esta edición surgió durante el proceso de definición del sabor, en el que se planteó mantener el chocolate de leche o explorar una alternativa de chocolate blanco. La respuesta de Ryan Castro dio lugar al concepto central de la campaña: “¿Para qué escoger? Mejor quédese con las dos”.

Regina Malo, gerente de mercadeo de Compañía Nacional de Chocolate, explicó el enfoque de la colaboración: “Estar verdaderamente obsesionados con nuestros consumidores significa dejar de hablarles desde una tarima y empezar a crear con ellos. Con Ryan no buscamos una imagen para un empaque; unimos su lectura auténtica de sus audiencias con nuestra maestría chocolatera. La primera Jumbo Awoolatina nos demostró que la cultura urbana y el consumo masivo hablan el mismo idioma”.

Jumbo y Ryan Castro presentan la nueva 'Jumbo Awoolatina'. Foto: Suministrada / API

Ryan Castro también se refirió al lanzamiento: “¡¡AWOO!! Ya pueden encontrar en todos lados las chocolatinas más exóticas, lo último en gomelería, lo más agogo: AWOOLATINA. No sé ni cuál de las dos me gusta más, así que mejor quédese con las dos”.

La edición incluye además “Los Cabezones del Awoo”, una colección de 10 stickers con ilustraciones relacionadas con la trayectoria del artista. El álbum estará disponible en tiendas OXXO, catálogos Novaventa y www.nutresaencasa.com, mientras que los stickers se distribuirán dentro de los empaques en los puntos de venta.

Jumbo y Ryan Castro presentan la nueva 'Jumbo Awoolatina'. Foto: Suministrada / API