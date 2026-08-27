Profesionales de comunicaciones se unen para visibilizar a pequeños empresarios y emprendedores afectados por el terremoto

Después de una emergencia, reconstruir va mucho más allá de levantar nuevamente aquello que fue afectado. También significa recuperar empleos, volver a abrir las puertas de un negocio, reactivar ventas y permitir que cientos de familias puedan continuar adelante.

Con este propósito nace #PRUnidosPorColombia, una iniciativa ciudadana, colaborativa y 100 % pro bono que reúne a profesionales de relaciones públicas y comunicaciones dispuestos a aportar voluntariamente su experiencia, conocimiento, contactos y capacidad de amplificación para apoyar a pequeñas empresas y emprendimientos afectados por el terremoto en Colombia.

La iniciativa parte de una premisa sencilla: la visibilidad también puede convertirse en una herramienta para la recuperación.

A través de la iniciativa se identificarán historias de pequeños empresarios, emprendedores, comerciantes, artesanos, productores locales y negocios afectados para ayudarlos a volver a ser vistos, escuchados y, especialmente, encontrados por quienes pueden comprar sus productos, contratar sus servicios, visitar sus establecimientos, recomendarlos o generar nuevas oportunidades para ellos.

De contar lo que pasó a contar cómo podemos ayudar

#PRUnidosPorColombia buscará construir un puente entre estos emprendimientos y medios de comunicación, periodistas, creadores de contenido, líderes de opinión y otros actores que voluntariamente quieran contribuir a amplificar sus historias.

El propósito no será únicamente contar las consecuencias de la emergencia. Cada historia buscará responder una pregunta concreta:

¿Qué podemos hacer hoy para ayudar a este emprendimiento a salir adelante?

Comprar. Visitar. Reservar. Contratar. Recomendar. Compartir. Conectar. Pequeñas acciones que, multiplicadas, pueden generar un impacto significativo en la recuperación de un negocio.

Una red de conocimiento puesta al servicio del país

#PRUnidosPorColombia aportará desde diferentes especialidades: relacionamiento con medios, construcción de historias, generación de contenidos, fotografía, diseño, comunicación digital, relacionamiento con creadores y amplificación.

Los emprendimientos seleccionados recibirán este acompañamiento de manera completamente gratuita, de acuerdo con sus necesidades y con la capacidad disponible dentro de la red de voluntarios. La iniciativa tendrá además un banco de historias que permitirá organizar los casos, identificar oportunidades editoriales y conectar de manera más eficiente a periodistas, medios y creadores con emprendimientos que tengan historias relevantes para contar.