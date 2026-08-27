Wingo anuncia nueva ruta directa entre Bogotá y República Dominicana

La aerolínea Wingo anunció una nueva ruta internacional que conectará de manera directa a Bogotá con Puerto Plata, en República Dominicana, a partir del 6 de noviembre de 2026. La operación funcionará hasta el 25 de enero de 2027 y contará con dos frecuencias semanales.

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Los vuelos operarán los lunes y viernes, con una oferta total de 8.928 sillas durante esta primera temporada. Según la compañía, será la única operación sin escalas entre Colombia y Puerto Plata durante el periodo anunciado.

“Puerto Plata lo tiene todo para convertirse en una de las escapadas favoritas de los colombianos: playas, naturaleza, cultura, aventura y una oferta turística muy diversa. Con esta nueva ruta queremos invitar a nuestros viajeros a descubrir la costa norte de República Dominicana y disfrutar un destino diferente durante las vacaciones de fin de año”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente comercial de Wingo.

El directivo agregó que “seguimos ampliando nuestra red internacional con conexiones que acercan a los colombianos a nuevos lugares del Caribe de manera directa y conveniente”.

Wingo anuncia nueva ruta directa entre Bogotá y Puerto Plata Foto: Getty Images

Los vuelos desde Bogotá saldrán los lunes a las 11:00 a. m. y llegarán a Puerto Plata a las 3:02 p. m., mientras que el regreso despegará los viernes a las 11:23 a. m. y aterrizará en la capital colombiana a la 1:25 p. m. Los horarios corresponden a la hora local de cada ciudad.

Puerto Plata está ubicada en la costa norte de República Dominicana y cuenta con atractivos como su centro histórico, la Fortaleza de San Felipe, Playa Dorada y el teleférico al pico Isabel de Torres. La zona también ofrece actividades acuáticas y experiencias al aire libre.

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La nueva conexión permitirá además el acceso a otros puntos de la región norte del país, como Santiago de los Caballeros, ubicada a menos de dos horas por carretera desde Puerto Plata.

Con esta ruta, Wingo amplía su operación hacia República Dominicana, país al que actualmente llega con vuelos entre Bogotá y Punta Cana, Medellín y Punta Cana, y Medellín y Santo Domingo.