La plataforma de movilidad inDrive aportó $7,45 billones a la economía colombiana en 2025, una cifra equivalente al 0,4 % del producto interno bruto (PIB) nacional, según un estudio elaborado por Ipsos Napoleón Franco.

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El informe señala que la actividad de la aplicación también contribuye a dinamizar otros sectores de la economía. Por cada peso que recibe un conductor a través de la plataforma, la economía local se expande dos veces, de acuerdo con el análisis, que identifica encadenamientos con talleres automotrices, estaciones de servicio, aseguradoras y comercios minoristas.

En total, la actividad de inDrive sostiene más de 51.900 ocupaciones indirectas, sin contar a los conductores que prestan servicios mediante la aplicación.

El estudio también examinó el perfil de quienes utilizan la plataforma para generar ingresos. El 75 % de los conductores encuestados afirmó ser el principal o único sostén económico de su hogar. Además, el 59 % señaló que combina esta actividad con labores de cuidado de familiares.

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Otro de los hallazgos está relacionado con la regulación del sector. El 66,5 % de los conductores y el 58,7 % de los usuarios consultados respaldan que las plataformas de transporte bajo demanda tengan una regulación clara en Colombia.

La investigación se realizó entre el 10 de febrero y el 24 de marzo de 2026 e incluyó 1.145 encuestas a usuarios y conductores, además de 22 entrevistas en profundidad. La medición económica utilizó un modelo insumo-producto basado en matrices oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).