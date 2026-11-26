O Boticário abrió este 26 de noviembre una tienda temporal en Quibdó, Chocó, donde los habitantes pueden ingresar y escoger regalos de Navidad sin pagar por ellos. La actividad contempla la entrega gratuita de más de 4.000 obsequios, entre productos y kits navideños.

La iniciativa hace parte de la campaña ‘El amor que regalas crea nuevos recuerdos’, con la que la compañía busca promover la creación de momentos significativos durante la temporada navideña. La propuesta se desarrolla en un contexto marcado por las dificultades económicas que han enfrentado los hogares colombianos y los ajustes en sus presupuestos durante el año.

Para realizar la actividad, la marca escogió Quibdó, teniendo en cuenta las características culturales de la región y las condiciones de su población.

En el establecimiento no hay etiquetas de precios ni procesos de compra. Los asistentes pueden recorrer la tienda, seleccionar gratuitamente un producto o kit navideño de una oferta preparada para la jornada y acompañar el obsequio con una dedicatoria escrita para la persona que lo recibirá.

Una tienda sin ventas y más de 4.000 regalos: la apuesta de O Boticário para esta Navidad en Quibdó. Foto: Suministrada / O Boticário - API

“Regalar es una de las formas más bonitas de decirle a alguien cuánto nos importa, pero cuando el año ha sido difícil, darse ese gusto o darle un detalle a quien amas se vuelve complicado. Por eso quisimos venir a Quibdó con orgullo y mucho respeto a abrir una tienda donde el dinero no sea una barrera, para que las personas vivan la alegría de entrar, elegir un regalo con el corazón y escribirle un mensaje a esa persona especial. Al final, diciembre todavía puede regalarnos grandes momentos y demostrar que lo que realmente queda en la memoria no es lo que cuesta un detalle, sino el amor con el que se entrega”, expresó Sara Escobar, gerente senior de Marketing Colombia, Latam y Global Partners de O Boticário en Colombia.

La actividad busca acercar la campaña navideña de la compañía a los habitantes de Quibdó mediante la entrega de obsequios y la posibilidad de elegirlos sin costo, ya sea para sí mismos o para compartirlos con familiares y personas cercanas.