La plataforma de música en streaming Spotify reportó un crecimiento de sus usuarios e ingresos durante el tercer trimestre de 2026. Entre julio y septiembre, la compañía alcanzó 788 millones de usuarios activos mensuales, un aumento del 11 % frente al mismo periodo del año anterior.

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De acuerdo con los resultados presentados por la empresa, los suscriptores Premium llegaron a 306 millones, con un crecimiento interanual del 9 %. Latinoamérica representó el 21 % de los usuarios activos mensuales y el 24 % de las suscripciones pagas.

En materia financiera, los ingresos totales ascendieron a 5.000 millones de euros, un incremento del 16 % frente al tercer trimestre de 2025. Por su parte, el margen bruto se ubicó en 33 %, con una mejora de 136 puntos básicos, mientras que el beneficio operativo alcanzó los 672 millones de euros.

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La compañía también destacó la expansión de su oferta de contenidos. Antes de finalizar 2026, espera llevar los audiolibros a más de 180 mercados. Además, el consumo de pódcast en video creció más de 140 % desde el lanzamiento de Spotify Partner Program.

“Este ha sido un trimestre en el que cumplimos lo que dijimos. Hemos construido un negocio sólido que sigue creciendo de forma sostenida, invertimos cuando vemos oportunidades de crecimiento, nuestros costes se están moderando y todavía tenemos mucho recorrido por delante”, concluyó Alex Norström, co-CEO de Spotify.