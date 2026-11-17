El consumo de pódcast continúa creciendo en Colombia. Según el informe Digital 2026, elaborado por We Are Social y Meltwater con datos de GWI, el 59,4 % de los usuarios de internet mayores de 16 años en el país escucha este tipo de programas semanalmente.

En este contexto, Karen, Daniela y Stephanie Carvajalino anunciaron la tercera temporada de Hermanas y Negocios, un pódcast dirigido a emprendedores que busca abordar temas relacionados con la creación y administración de empresas. La nueva entrega contará con una alianza con Spotify, que se concretó durante el Biz Fest, festival de emprendimiento y liderazgo que reunió a más de 54.000 jóvenes en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.

Karen, Daniela y Stephanie Carvajalino anunciaron la tercera temporada de 'Hermanas y Negocios'. Foto: Suministrada - API

Desde sus primeras emisiones, el programa ha tratado asuntos como inteligencia artificial aplicada, marketing, neurociencia, finanzas, negociación y levantamiento de capital. Para esta temporada, las anfitrionas plantean conversaciones sobre las experiencias empresariales y los desafíos operativos que enfrentan quienes desarrollan sus propios negocios.

Una de las novedades será el cambio de formato. Por primera vez, las entrevistas dejarán de ser exclusivamente virtuales y se grabarán de manera presencial en Casa Spotify Bogotá, con la participación de invitados especiales. El cambio se produce en un contexto en el que, según directivos de Spotify, cerca de seis de cada diez oyentes de pódcast en Colombia también consumen estos contenidos en video.

“Queríamos crear un espacio cercano, auténtico y sin filtros para compartir todo aquello que muchas veces no se enseña sobre el mundo de los negocios”, asegura Karen Carvajalino. La empresaria explica que el propósito del programa es democratizar el conocimiento empresarial y acercar herramientas prácticas a emprendedores, profesionales y personas interesadas en construir sus propios proyectos.

Entre los invitados de la nueva temporada estarán Andrés Bilbao, cofundador de Rappi; Camilo Sarasti, CEO de Smart Fit para la región andina; Sergio Londoño Zurek, vicepresidente de Asuntos Públicos de The Coca-Cola Company para América Latina, y Pablo Vélez, cofundador de Home Burgers.

También participarán Efrén Martínez, presidente de Meaning Group; Tatiana Franco, creadora de Vos Podés; la diseñadora Mercedes Campuzano, y Roberto Dávila, CEO de YT Rocket y gestor digital de artistas como J Balvin y Karol G.

“Los perfiles permitirán abordar asuntos que van desde la IA, las ventas y el marketing hasta la negociación, la inversión, la escalabilidad y la gestión de equipos. El hilo conductor no es una fórmula única para emprender, sino las experiencias de personas que han tenido que tomar decisiones en contextos y sectores diferentes”, concluye Daniela Carvajalino.