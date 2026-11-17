La temporada de graduaciones representa un movimiento para el comercio de vestuario formal en Colombia. Más de un millón de jóvenes, entre bachilleres y egresados de educación superior, participaron en estas ceremonias durante 2025, según cifras del DANE y el Ministerio de Educación. Este mercado también se enmarca en una industria de moda que movilizó $36 billones en gasto de los hogares durante ese año, de acuerdo con Raddar e Inexmoda.
En este contexto, las marcas de ropa ajustan sus portafolios para atender la demanda de quienes buscan prendas para las ceremonias de graduación y su transición hacia la vida laboral.
Una de ellas es Arturo Calle, que anunció la diversificación de su línea formal para esta temporada, con una propuesta dirigida a los jóvenes que buscan combinar elegancia y comodidad.
La compañía incorporó tecnologías textiles como tejidos elásticos, tratamientos antimanchas y fibras que reducen las arrugas y favorecen la transpiración.
“Diversificamos nuestra línea de Grados para que tanto los bachilleres como los nuevos profesionales sientan que llevan el sello de distinción de siempre, pero adaptado a su ritmo diario”, señaló Esteban González, gerente general de Arturo Calle.
La apuesta responde a un consumidor que busca aprovechar estas prendas más allá de la ceremonia, incorporándolas a sus actividades cotidianas y a sus primeros pasos en el mundo profesional.