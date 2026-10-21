Así se mueve el ranking de reputación de los líderes empresariales en Colombia

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia (hoy Grupo Cibest), conservó el primer lugar entre los 100 líderes empresariales con mejor reputación de Colombia, según la edición 2026 del ranking Merco Líderes. El ejecutivo obtuvo 10.000 puntos y mantuvo la posición alcanzada en 2025, mientras David Vélez, fundador de Nubank, ascendió del cuarto al segundo puesto, con 9.897 puntos.

Arturo Calle descendió al tercer lugar, con 9.244 puntos, seguido por Beatriz Fernández, de Crepes & Waffles, quien pasó del tercero al cuarto. Sergio Rincón, de Bavaria, registró uno de los avances más importantes entre los diez primeros, al subir cuatro posiciones hasta el quinto puesto.

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La sexta posición correspondió a Carlos Enrique Cavelier, de Alquería, seguido por Mario Hernández, quien conservó la séptima posición. Dos ejecutivos ingresaron al grupo de los diez primeros: María Lorena Gutiérrez, de Grupo Aval, ascendió del puesto 11 al octavo, mientras Ricardo Jaramillo, de Grupo Sura, pasó del 19 al noveno. Jorge Mario Velásquez, exdirectivo de Grupo Argos, cerró el grupo de los diez primeros tras caer cinco posiciones.

Los siguientes cinco empresarios del escalafón son, en su orden, Jorge Mario Velásquez, exdirectivo del Grupo Argos; Juan Esteban Calle, actual presidente del Grupo Argos; Ernesto Fajardo, CEO del Grupo Alpina; Javier Suárez, de Davivienda; y Jaime Gilinski, del Grupo Gilinski.

Cambios en el escalafón

Entre los mayores ascensos de la lista general sobresalieron Doménico Barbato, de Mercado Libre, quien pasó del puesto 63 al 23; Miguel Pardo Brigard, de Organización Corona, del 83 al 45, y Francisco Barberi, de Tecnoquímicas, del 86 al 54.

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El listado también registró cuatro nuevos integrantes: Juan Carlos Vargas, de Ramo; Erika Zarante, de Latam; Gabriel Oliva, de Avianca, y Gerardo Silva, del Banco de Occidente.

La participación femenina llegó a 19 mujeres entre los 100 ejecutivos incluidos, de las cuales dos figuran entre los diez primeros: Beatriz Fernández y María Lorena Gutiérrez.

María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, es una de las 19 mujeres que aparecen en el ranking. Foto: Andi / Cortesía

Catalina Londoño, directora de Merco Colombia, señaló que la visión estratégica continúa siendo la principal fortaleza reconocida a los líderes empresariales, mientras la comunicación y la responsabilidad corporativa aparecen entre los aspectos por mejorar.

El estudio, realizado entre abril y octubre de 2026, incluyó 2.643 encuestas y 11 fuentes de información. La evaluación combina opiniones de directivos empresariales, expertos en comunicación, periodistas económicos, analistas financieros y académicos, además de indicadores de gestión y reputación digital.

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Los sectores con mayor presencia de líderes en el ranking son alimentos, energía, gas y agua, industria distinta de alimentos y el sector financiero. En alimentos sobresale Carlos Enrique Cavelier Lozano, de Alquería; en energía, Ricardo Sierra Fernández, presidente de Celsia, quien ocupa el puesto 17 del escalafón general; y en el sector industrial, Pedro Felipe Carvajal Cabal, de Grupo Carvajal, ubicado en la casilla 41. Por su parte, el sector financiero reúne a los directivos de varios de los principales bancos del país.

Las valoraciones de los directivos representan el 42 % de la calificación final, mientras las evaluaciones de liderazgo tienen un peso del 28 %.