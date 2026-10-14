Las 10 empresas con mejor reputación en 2026, según estudio de Merco

Merco, Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, destapó el estudio 2026, que contiene el escalafón de las empresas que lideran en Colombia porque tienen valores diferenciales en distintos ámbitos.

Para esta ocasión, el top 10 de las compañías más reputadas lo encabeza Bancolombia, que ya completa 12 años como puntera, obteniendo el mejor puntaje entre todas las variables de la medición.

La medición reconoce una gestión que combina solidez, desempeño financiero, talento y rentabilidad con sostenibilidad para el bienestar de todos.

En ese contexto, las cuatro compañías que ocupan las primeras casillas se mantienen en sus lugares, en comparación con el escalafón del año anterior. Ellas son, además de Bancolombia, Alpina (2 lugar), Bavaria (3) y Sura (4).

Para el quinto lugar, que lo ocupa el Grupo Argos, se destaca que se trata de un ascenso, pues este conglomerado dedicado a infraestructura en las Américas, centrando su actividad en la inversión y gestión de diversos sectores estratégicos, ocupaba el puesto 6 en la medición anterior.

El top 10 de las empresas con mejor reputación en 2026, según Merco. Foto: Merco / Informe

Entre tanto, Crepes & Waffles, cadena de restaurantes destacada en el país por su modelo de inclusión laboral, con cerca del 90 % de su fuerza laboral integrada por mujeres, en su mayoría madres cabeza de familia, ocupó este año el sexto lugar, tras haber tenido el quinto en el año inmediatamente anterior.

En el escalafón sigue Davivienda, que ocupa la casilla 7, donde se mantiene desde el año pasado.

El puesto número 8 en esta anualidad fue para el Grupo Éxito, que registra un ascenso, pues en 2025 se ubicaba en la casilla 9.

Las dos siguientes posiciones del top 10 de las empresas con mejor reputación lo tienen Postobón (9) y Organización Corona (10), ambas con un ascenso en el escalafón en comparación con el estudio anterior.

Así las cosas, en los 10 primeros lugares hay variedad de sectores, destacándose la presencia de dos entidades financieras; cuatro relacionadas con la cadena de alimentos y bebidas, y varias de origen antioqueño.

El escalafón de Merco, además de análisis de las mejores empresas por sector, en donde el Grupo Manuelita se ubica en primer lugar, dentro del segmento agroindustrial, hay toda una variedad de combinaciones. Por ejemplo, el estudio incluye una medición de las empresas con mejores equipos de comunicaciones, donde registra el primer lugar Bavaria, Bancolombia (2) y Grupo Argos (3).