Caribe BIZ Forum 2026 llega a Barranquilla con las claves para entender el futuro de los negocios

La inteligencia artificial ya permite automatizar tareas y analizar información en menos tiempo. Pero cómo saber si realmente mejora un negocio o cuáles son las decisiones que debe tomar una empresa para adaptarse a los cambios acelerados sin perjudicar a sus consumidores. Estas preguntas están cada vez más presentes entre los empresarios colombianos y serán el punto de partida de Caribe BIZ Forum 2026.

Organizado por la Cámara de Comercio de Barranquilla, el encuentro se realizará el próximo 15 de octubre en el Centro de Eventos y Convenciones Puerta de Oro. Bajo el concepto de Estrategia Aumentada reunirá a cinco expertos para conversar sobre inteligencia artificial, crecimiento empresarial y perspectivas de Colombia hacia 2030.

Su intención es llevar esas discusiones al terreno de los negocios. No basta con conocer una nueva tecnología o seguir las noticias económicas: las compañías necesitan entender qué significan esos cambios para sus costos, clientes y oportunidades de crecimiento. “Queremos una Cámara cada vez más cerca de los empresarios, que los ayude a entender los cambios y, sobre todo, a convertirlos en oportunidades para crecer”, señaló Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Elegido por unanimidad el pasado 5 de octubre, Cepeda Tarud llega a la presidencia con una trayectoria importante: integró la Junta Directiva durante 14 años y la presidió entre 2019 y 2021. En esta nueva etapa, plantea fortalecer el acompañamiento a los empresarios y promover la inversión, la internacionalización y la competitividad regional con espacios clave como Caribe BIZ Forum 2026.

Su visión para esta nueva etapa se apoya principalmente en tres propósitos de gestión: escuchar y acompañar más de cerca a las empresas, impulsar la integración regional y aprovechar las oportunidades de inversión e internacionalización. Su objetivo es que las compañías del Atlántico y el Caribe encuentren en la entidad un aliado para mejorar su productividad, innovar y llegar a nuevos mercados.

En ese sentido, su agenda combinará el trabajo directo con los empresarios y una apuesta por las condiciones que necesita la región para crecer, lo que incluye promover nuevas inversiones, fortalecer la competitividad y conectar a las compañías locales con oportunidades comerciales fuera de Colombia.

Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Foto: Cámara de Comercio de Barranquilla - API

Negocios que despegan

Uno de los grandes temas del foro será la IA, que dejó de ser una conversación exclusiva de los departamentos de tecnología. Ahora el reto para las empresas está en identificar dónde aporta valor y cómo comprobar sus resultados.

Mike Walsh, futurista y autor especializado en transformación empresarial, abordará cómo las tecnologías emergentes están cambiando la manera de dirigir compañías y organizar equipos. Su propuesta invita a pensar cómo deben adaptarse las organizaciones para combinar las capacidades humanas con las digitales.

María Fernández Guajardo, exejecutiva de Google y Meta, aportará su experiencia en IA, innovación y transformación organizacional. Fernández ha acompañado a líderes y organizaciones de más de 20 países y participado en escenarios como el Foro Económico Mundial y ONU Mujeres.

Su intervención se centrará en integrar la tecnología con el liderazgo, la cultura y los objetivos de cada compañía. Para una pequeña empresa, por ejemplo, adoptar IA puede significar agilizar la atención al cliente, mientras que para una organización más grande puede implicar revisar procesos que consumen tiempo y recursos.

En ese camino, las empresas también necesitan comprender qué buscan sus clientes, cómo cambian sus hábitos de compra y qué pueden hacer para mantener su preferencia. Ese será el foco del eje dedicado al futuro de los negocios.

Roman Hughes, fundador de MITU Growth y consultor de marketing digital, llevará la discusión a la relación entre mercadeo, tecnología y estrategia. En su trayectoria ha ocupado cargos de liderazgo en Mercado Libre, Mercado Pago y Rappi, donde participó en procesos relacionados con la adquisición de clientes, la monetización y la expansión.

Su experiencia servirá para examinar cómo una empresa puede ampliar sus operaciones sin perder de vista la rentabilidad. Vender más no siempre significa ganar más: también importa cuánto cuesta conseguir un cliente, qué tan probable es que vuelva a comprar y si el negocio puede responder a una mayor demanda.

Roberto Rigobón, profesor de MIT Sloan y especialista en macroeconomía, inflación, crisis financieras y análisis de datos, será otra de las grandes voces. En Caribe BIZ Forum presentará el marco EPOCH: empatía, presencia, criterio ético, creatividad y liderazgo.

Con base en el análisis de 19.000 tareas de 950 ocupaciones, compartirá claves para decidir qué automatizar y dónde el criterio humano es indispensable. Su conferencia mostrará cómo rediseñar el trabajo para mejorar la productividad y concentrar el talento en lo que aporta más valor al negocio.

Colombia 2030

El cuarto eje de Caribe BIZ Forum pondrá la mirada en el país y en las variables económicas y políticas que pueden influir en el entorno empresarial durante los próximos años. Las decisiones públicas, las reglas que afectan la actividad productiva y las condiciones para invertir forman parte de la planeación de cualquier compañía.

Alejandro Salazar, autor de La Estrategia Emergente, explicará cómo trazar el camino de una organización que sea flexible y tenga en cuenta los cambios del entorno, para conectar su situación actual con el lugar al que quiere llegar, y guíe la toma de decisiones, la optimización de recursos y la ejecución de un conjunto de acciones coherentes con el fin de alcanzar el objetivo trazado.

Su planteamiento propone organizaciones capaces de aprender, interpretar lo que ocurre y corregir sus decisiones cuando sea necesario. En la práctica, eso significa que un plan no puede permanecer intacto si cambian los clientes, aumentan los costos o aparece una oportunidad que no se había contemplado.

Esta mirada, finalmente, conecta los cuatro temas del foro. Incorporar inteligencia artificial exige identificar necesidades y medir resultados; crecer supone conocer al cliente y cuidar la rentabilidad; invertir requiere evaluar riesgos económicos, y planear a largo plazo implica estar dispuesto a revisar el rumbo. El desafío consiste en convertir esas conversaciones en decisiones útiles para cada negocio.

Así, la Cámara de Comercio de Barranquilla plantea Caribe BIZ Forum 2026 como un espacio de conocimiento, relacionamiento y conversación para directivos y líderes del Atlántico y el Caribe. La participación de expertos en tecnología, economía, crecimiento y estrategia busca ofrecer distintas perspectivas sobre los retos que enfrentan las empresas, desde mejorar sus procesos hasta explorar nuevos mercados.

La agenda también se relaciona con las apuestas de desarrollo regional que Cepeda Tarud quiere mantener al frente de la entidad. Entre ellas están consolidar al Caribe como el hub energético de Colombia, recuperar la navegabilidad del río Magdalena y fortalecer la competitividad del territorio.

Son proyectos que van más allá de una compañía, pero que pueden influir en sus posibilidades de crecer. La infraestructura, la conexión con otros mercados y la llegada de nuevas inversiones también forman parte de las condiciones que necesita el empresariado para desarrollar sus actividades.

El registro será gratuito para las empresas que hayan renovado su matrícula mercantil en 2026. La agenda y la información de inscripción se pueden consultar en caribebiz.com y en el portal de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Cámara de Comercio de Barranquilla.