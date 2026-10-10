Contingencia aérea en Colombia por terremoto en Panamá: pasajeros varados y 7 aeropuertos activados

El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Panamá el viernes alteró la dinámica aérea de Colombia al dejar unos 16 vuelos reorientados en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, cuando tenían como destino Ciudad de Panamá.

Sobre estos vuelos, la Aeronáutica Civil colombiana especificó que 8 aeronaves ya despegaron hacia Panamá, mientras que los otros 8 fueron cancelados.

Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

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La cancelación definitiva de estos vuelos dejó como saldo más de 1.280 pasajeros en la plataforma del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

Para atender su emergencia particular, la Aerocivil y la Alcaldía de Barranquilla, Copa Airlines, Wingo y más actores del sector han trabajado articuladamente para garantizar su bienestar suministrándoles la comida, bebida y hospedaje correspondiente.

“Se coordinó la entrega de alimentos y bebidas adicionales mediante el operador de alimentos. Copa Airlines y Wingo adelantan las gestiones hoteleras necesarias en la ciudad de Barranquilla para reubicar a los pasajeros de los 8 vuelos cancelados”, detalló la Aeronáutica.

Siete aeropuertos activados

Para atender la emergencia de la nación fronteriza, la Aeronáutica Civil activó los protocolos de soporte regional con los que reorganizaron el tráfico aéreo que se dirigía a la capital panameña. La gestión involucró la disposición de 7 aeropuertos colombianos.

“La Aerocivil activó los protocolos de soporte regional para recibir, gestionar y ordenar el tráfico aéreo desviado en las terminales alternas del país: San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Rionegro y Montería”, detalló la entidad a través de un comunicado.

Base de control del Aeropuerto Internacional de Barranquilla. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Todas las aeronaves desviadas hacia los aeropuertos Rafael Núñez (Cartagena) y Gustavo Rojas Pinilla (San Andrés) han despegado satisfactoriamente para continuar sus trayectos.

Mientras tanto, la aeronave que cubre la ruta Santa Marta-Panamá también logró reactivarse en pocas horas.

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La Aerocivil y la Alcaldía de Barranquilla expresaron su solidaridad con el pueblo panameño y las entidades aeronáuticas en el marco de esta emergencia provocada por el movimiento telúrico. Expresaron su disposición para normalizar la situación de los pasajeros afectados.

“La Aeronáutica Civil, los controladores de tráfico aéreo (ATC), el personal de servicios aeroportuarios y las autoridades locales de Barranquilla reafirman su disposición de continuar trabajando sin interrupción para facilitar la normalización de los itinerarios y garantizar la asistencia integral a todos los usuarios afectados”, comunicaron.