El emotivo mensaje de Alejandro Char a Panamá tras el fuerte terremoto: “Aquí tienen una ciudad hermana”

Tras el fuerte sismo registrado este viernes en Panamá, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, envió un mensaje de solidaridad a los ciudadanos panameños y destacó el apoyo de la capital del Atlántico ante la situación.

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A través de sus redes sociales, el mandatario manifestó su respaldo a los habitantes del país vecino y aseguró que desde Barranquilla los acompañan en medio de este momento.

Asimismo, expresó sus oraciones por Panamá y envió un mensaje de ánimo a sus ciudadanos. “¡Fuerza, Panamá! Aquí tienen una ciudad hermana que los abraza y está dispuesta a tenderles la mano”, señaló Char en su publicación.

El alcalde también informó que el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que presta servicio a Barranquilla, está recibiendo vuelos que tenían como destino Ciudad de Panamá. Esta medida representa un apoyo para las operaciones aéreas afectadas por la situación en el país centroamericano.

“Desde Barranquilla los acompañamos de corazón y elevamos nuestras oraciones por ustedes”, expresó el mandatario, quien reiteró el mensaje de fraternidad entre Colombia y Panamá.

La recepción de estos vuelos se suma a las acciones de apoyo mencionadas por el alcalde, mientras se conoce más información sobre las consecuencias del movimiento telúrico y las medidas adoptadas para atender las posibles afectaciones.

Por el momento, la información divulgada por Char se concentra en el respaldo a los ciudadanos panameños y en la operación del aeropuerto barranquillero para recibir aeronaves que inicialmente se dirigían a la capital de Panamá.

Asimismo, otros mandatarios de Colombia ya han dado sus declaraciones sobre el reciente acontecimiento, como Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien momentos después del sismo declaró que la ciudad se encontraba analizando y estudiando posibles afectaciones. Aseguró que hasta el momento no se ha identificado ninguna.

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Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, también compartió en sus redes sociales un reporte en el que informó sobre la situación del territorio tras el reciente sismo. “Debemos reportar que todos los municipios del Pacífico norte y de la subregión Darién se encuentran hasta el momento indemnes”, aseguró la funcionaria.

Además, resaltó que se ha comunicado con alcaldes del territorio, quienes le han manifestado que no se han identificado pérdidas humanas ni materiales en ninguno de los municipios fronterizos con Panamá.

Se espera que, con el transcurso de las horas, se sigan entregando nuevos detalles sobre el terremoto y se den a conocer las cifras de afectaciones que dejó en el país vecino.