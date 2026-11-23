El contrabando de cigarrillos es uno de los grandes problemas que enfrentan las rentas departamentales.

Una investigación de la Federación Nacional de Departamentos (FND), llamada ‘Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia - 2025’, detalló el daño que el movimiento de esos productos de circulación ilegal dejan.

Las zonas más afectadas son La Guajira (94%), Cesar (79%), Magdalena (76%), Sucre (72%) y Bolívar (71%), donde, según la FND, se concentra la mayor incidencia de cigarrillos ilegales.

Precisamente, en esa región, la Policía de Tránsito y Carreteras del departamento de Córdoba dio un duro golpe a las redes de contrabandistas con la incautación de 42.825 cajetillas de cigarrillos de la marca Rumba, en la vía Caucasia-Planeta Rica, a la altura del kilómetro 59+900, y la captura de dos personas.

Este resultado, según la fuerza pública, se dio gracias a la rigurosidad de los controles viales desplegados en ese corredor, que permitió detectar dos vehículos tipo automóvil en los que los capturados transportaban el producto.

Denuncian atentado terrorista a minigranja generadora de energía solar en Taminango, Nariño

“Al solicitarles la documentación que acreditara su legalidad y/o procedencia, manifestaron no contar con ningún tipo de documento. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y los cigarrillos bajo custodia de la DIAN”, informó la Policía.

Esa mercancía incautada está avaluada en 227.530.595 pesos, lo que para las autoridades representa una significativa afectación a la capacidad logística y económica de las estructuras dedicadas al contrabando y debilita sus fuentes de financiamiento, además de impedir que este tipo de mercancía ilegal llegue a las calles de los municipios del departamento.

Incuatan 42.825 cajetillas de cigarrillo avaluiadas en 227 millones de pesos. en Córdoba Foto: Suministrado a Semana

La Policía también aseguró que este tipo de incautaciones contribuye a la protección de las rentas departamentales, al contrarrestar la evasión del impuesto al consumo. Estos recursos son esenciales para financiar programas y proyectos destinados a sectores prioritarios como la salud, la educación, la recreación y el deporte.

La procedencia de este tipo de productos favorece el mercado ilegal. El estudio de la FND estableció que “la diferencia de precios entre una cajetilla legal y una ilegal (≠ $7,580) no solo sigue favoreciendo la oferta irregular, sino que constituye una de las causas del contrabando en el país”.

El misterio que rodea la muerte de seis jóvenes amigos en menos de cuatro meses en Medellín: esta es la historia

“Esta tendencia ha sido medida y registrada anualmente desde 2015, año en que la FND inició la realización del estudio, con excepción de 2017 y 2018, mediante un total de 28.400 encuestas aplicadas”, señaló.