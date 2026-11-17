El Quindío es uno de los departamentos que suele aparecer en los planes de quienes buscan conocer el Eje Cafetero. Sus paisajes montañosos, la arquitectura tradicional y los cultivos de café atraen cada año a numerosos viajeros. Salento, Filandia y el Valle de Cocora figuran entre los lugares más visitados, aunque el territorio también guarda municipios menos conocidos que merecen un espacio en los recorridos turísticos.

No ocurre en toda Colombia: la particular tradición con la que Medellín recibe la Navidad

Uno de ellos es Córdoba, una población que ofrece una experiencia distinta para quienes desean explorar otros rincones de la región. A diferencia de los destinos que concentran buena parte de la actividad turística, este municipio conserva un ambiente tranquilo, marcado por sus tradiciones, sus paisajes naturales y una identidad ligada a la guadua.

Su ubicación también representa una ventaja para los visitantes. Se encuentra a poca distancia de Armenia y puede incluirse en un recorrido por el departamento sin necesidad de dedicar varios días exclusivamente a conocerlo. Además, funciona como punto de paso para quienes desean explorar otros municipios del sur del Quindío, como Pijao, Buenavista y Génova.

Uno de los elementos que más identifica a Córdoba es la guadua, una planta que tiene una presencia importante en la historia y la vida cotidiana de sus habitantes. De hecho, el municipio es conocido como el ‘susurro de los guaduales’ y alberga el Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua, un espacio dedicado a conocer las características y los diferentes usos de este material.

Su importancia también se refleja en las construcciones, los muebles y las artesanías que se elaboran en la zona. La guadua ha sido utilizada durante generaciones y hace parte de la identidad arquitectónica y cultural de esta región del país.

Gutiérrez, Cundinamarca, será sede de la primera Copa Mundial de Highline en Colombia

La oferta natural es otro de los motivos para visitar este municipio. A unos 22 kilómetros de Córdoba, en la vereda Río Verde, se encuentran las cascadas Las Mellizas, La Linda y Las Brisas, tres caídas de agua rodeadas de vegetación.

Este lugar representa una alternativa para quienes disfrutan de los paisajes naturales y buscan alejarse de los recorridos turísticos tradicionales. Sin embargo, antes de emprender el desplazamiento, es recomendable consultar las condiciones de acceso y disponer de tiempo suficiente para hacer la visita.

Córdoba no necesariamente compite con los destinos más populares del Quindío. Su atractivo está en ofrecer otra manera de recorrer el departamento, conocer sus tradiciones y descubrir lugares que suelen quedar por fuera de los itinerarios habituales del Eje Cafetero.