¿Planea viajar para ver a su artista favorito? Estos son los gastos que debe calcular antes de comprar las entradas

Asistir a un concierto o festival en otra ciudad puede convertirse en el plan de viaje de muchos colombianos.

Esta tendencia, conocida como turismo pop, también exige planear los gastos antes de comprar las entradas.

Antes de viajar al exterior, revise estos documentos: podría llevarse una sorpresa en el aeropuerto

¿Cuádo un concierto se convierte en motivo para viajar?

Las motivaciones para hacer turismo están cambiando. Para algunos viajeros, conocer un destino ya no significa únicamente visitar sus atractivos tradicionales o buscar unos días de descanso.

También puede representar la oportunidad de asistir a un espectáculo musical, participar en un festival o acompañar a su artista favorito durante una gira.

Esta modalidad se conoce como turismo pop y reúne los desplazamientos motivados por la música y otras expresiones de la cultura popular.

Los conciertos, festivales, convenciones y grandes eventos de entretenimiento hacen parte de estas experiencias.

El interés por esta tendencia también se refleja en las decisiones económicas. Según una encuesta de Booking.com, el 64 % de los colombianos consultados estaría dispuesto a gastar más dinero en un viaje inspirado en sus intereses culturales y de entretenimiento. Además, el 67 % considera que vale la pena aumentar el presupuesto para vivir este tipo de experiencias.

La motivación no es exclusivamente económica. El 51 % quisiera realizar un viaje de estas características al menos una vez en la vida, mientras que para el 22 % representa un sueño de toda la vida.

Imagen de referencia de concierto, Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuánto dinero destinarían los colombianos a un viaje de turismo pop?

Una de las preguntas más importantes antes de organizar el desplazamiento es ¿cuánto dinero se puede invertir?

Los resultados de Booking.com muestran que el presupuesto contemplado por los participantes puede superar varios millones de pesos por persona.

Según la página en referencia, la mayoría de los colombianos consultados estaría dispuesta a invertir entre $3,5 millones y $7 millones por persona en un viaje de turismo pop.

Un 28,8 % gastaría hasta $3,5 millones, mientras que otro 21,9 % contemplaría un presupuesto de entre $7 millones y $18 millones.

La entrada al espectáculo también puede representar un gasto importante.

Para asistir a un evento de entretenimiento en el exterior, el 61 % pagaría hasta $3,5 millones solamente por la boleta. Otro 23 % invertiría entre $3,5 millones y $7 millones.

Estas cifras reflejan cuánto estarían dispuestos a gastar los encuestados, no el costo real de un viaje.

La boleta no es el único gasto de un viaje de entretenimiento. Antes de comprarla, es importante incluir en el presupuesto:

Transporte: tiquetes de avión o bus, traslados desde el aeropuerto y desplazamientos dentro de la ciudad.

tiquetes de avión o bus, traslados desde el aeropuerto y desplazamientos dentro de la ciudad. Alojamiento: compare precios, ubicación y servicios. Según Booking.com, el 43 % de los encuestados estaría dispuesto a gastar más en hospedaje.

compare precios, ubicación y servicios. Según Booking.com, el 43 % de los encuestados estaría dispuesto a gastar más en hospedaje. Alimentación: es el rubro en el que más participantes aumentarían su presupuesto, con un 48 %.

es el rubro en el que más participantes aumentarían su presupuesto, con un 48 %. Actividades turísticas: el 37 % invertiría más en entradas a otros lugares de interés para aprovechar el viaje.

el 37 % invertiría más en entradas a otros lugares de interés para aprovechar el viaje. Gastos adicionales: compras, recuerdos y consumos durante el concierto o festival.

Ahorre para cubrir todos los gastos de un viaje Pop. Foto: Getty Images

Calcular estos gastos desde el comienzo permite conocer cuánto costará realmente el viaje y evitar sorpresas después de comprar la entrada.

El turismo pop está abriendo nuevas posibilidades para combinar entretenimiento y viajes.

Sin embargo, la experiencia también exige organización. Ahorrar con anticipación, comparar precios y calcular todos los gastos permite disfrutar el espectáculo sin que el viaje se convierta en una carga económica.