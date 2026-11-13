Puente festivo: siete municipios del Meta esperan a los viajeros con fiestas, música y tradición llanera

El puente festivo de este fin de semana llega cargado de celebraciones en diferentes regiones del país y el departamento del Meta está listo para recibir a miles de viajeros con una amplia oferta de ferias y fiestas en siete de sus municipios.

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De acuerdo con información de la Gobernación, San Martín, Acacías, Castilla La Nueva, Barranca de Upía, Vista Hermosa, Puerto López y La Macarena tendrán celebraciones especiales en las que la música, el folclor, la gastronomía y las tradiciones campesinas serán protagonistas.

La invitación de la Gobernación del departamento, encabezada por Rafaela Cortés Zambrano, busca atraer viajeros, promover los atractivos del departamento y dinamizar las economías municipales. Estos encuentros representan una oportunidad para beneficiar a restaurantes, hoteles, transportadores, comerciantes y emprendedores que encuentran en el turismo una fuente de ingresos.

“El Meta es mucho más que paisajes: es cultura viva, hospitalidad y tradición. Invitamos a todos los colombianos a recorrer nuestras rutas turísticas y enamorarse de la alegría de nuestra gente durante este puente festivo”, señaló la gobernadora.

Las Cuadrillas de San Martín son una manifestación patrimonial representativa de la cultura del departamento. Foto: Gobernación del Meta.

Las actividades estarán distribuidas en cuatro rutas turísticas, con propuestas para quienes quieran acercarse a las costumbres y expresiones culturales de los Llanos Orientales. Estas son las opciones.

Ruta Embrujo Llanero

San Martín: celebrará la edición 55 del Festival Internacional, Folclórico y Turístico del Llano, que tendrá como uno de sus principales atractivos las tradicionales Cuadrillas de San Martín, una manifestación patrimonial representativa de la cultura del departamento.

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Acacías: el centro poblado de Dinamarca será escenario del XVII Festival del Búfalo, un encuentro que resalta la actividad agropecuaria y las tradiciones de la región.

el centro poblado de Dinamarca será escenario del XVII Festival del Búfalo, un encuentro que resalta la actividad agropecuaria y las tradiciones de la región. Castilla La Nueva: realizará el XVIII Festival de Tradiciones Campesinas y el XXX Festival de la Cultura Llanera, con muestras de trabajo de llano y expresiones artísticas propias del territorio.

Acacías hace parte de las turas para sumergirse en la cultura llanera en este puente festivo. Foto: Guillermo Torres

Ruta Piedemonte Llanero

Barranca de Upía: recibirá la XXI Feria Agroindustrial y Artesanal y el XXIV Reinado de la Palma, eventos que permiten conocer su producción agrícola, las artesanías y las manifestaciones culturales.

recibirá la XXI Feria Agroindustrial y Artesanal y el XXIV Reinado de la Palma, eventos que permiten conocer su producción agrícola, las artesanías y las manifestaciones culturales. Vista Hermosa: celebrará el Festival por la Paz, la Vida y la Reconciliación, una iniciativa que promueve la unión de las comunidades mediante actividades culturales.

Ruta Amanecer Llanero

Puerto López: en el sector de Remolino tendrá lugar el XIX Festival del Potro y la Vela, una celebración que reúne las tradiciones llaneras y la identidad de las comunidades ribereñas.

Puerto Lopez es uno de los destinos para conocer en un viaje por el Meta. Foto: David Amado

Ruta Sierra de La Macarena

La Macarena: el corregimiento de San Juan de Lozada será sede de la Feria Ganadera y Equina, un espacio dedicado a la tradición pecuaria y las expresiones folclóricas de esta zona del departamento.

Además de participar en las celebraciones, los viajeros podrán disfrutar de la gastronomía típica, con la ternera a la llanera, uno de sus platos representativos; los sonidos de la música llanera, los paisajes naturales y la hospitalidad de sus habitantes.

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La propuesta de las autoridades gubernamentales es aprovechar el puente festivo para recorrer diferentes municipios del Meta, conocer sus tradiciones y contribuir al crecimiento de los negocios y emprendimientos locales.