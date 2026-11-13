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Puente festivo: siete municipios del Meta esperan a los viajeros con fiestas, música y tradición llanera

El folclor, la gastronomía y las tradiciones campesinas serán protagonistas de estas festividades.

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Redacción Turismo
13 de noviembre de 2026 a las 4:56 p. m.
Las Cuadrillas de San Martín son uno de los eventos más representativos en el Meta.
Las Cuadrillas de San Martín son uno de los eventos más representativos en el Meta. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El puente festivo de este fin de semana llega cargado de celebraciones en diferentes regiones del país y el departamento del Meta está listo para recibir a miles de viajeros con una amplia oferta de ferias y fiestas en siete de sus municipios.

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De acuerdo con información de la Gobernación, San Martín, Acacías, Castilla La Nueva, Barranca de Upía, Vista Hermosa, Puerto López y La Macarena tendrán celebraciones especiales en las que la música, el folclor, la gastronomía y las tradiciones campesinas serán protagonistas.

La invitación de la Gobernación del departamento, encabezada por Rafaela Cortés Zambrano, busca atraer viajeros, promover los atractivos del departamento y dinamizar las economías municipales. Estos encuentros representan una oportunidad para beneficiar a restaurantes, hoteles, transportadores, comerciantes y emprendedores que encuentran en el turismo una fuente de ingresos.

“El Meta es mucho más que paisajes: es cultura viva, hospitalidad y tradición. Invitamos a todos los colombianos a recorrer nuestras rutas turísticas y enamorarse de la alegría de nuestra gente durante este puente festivo”, señaló la gobernadora.

Las Cuadrillas de San Martín.
Las Cuadrillas de San Martín son una manifestación patrimonial representativa de la cultura del departamento. Foto: Gobernación del Meta.

Las actividades estarán distribuidas en cuatro rutas turísticas, con propuestas para quienes quieran acercarse a las costumbres y expresiones culturales de los Llanos Orientales. Estas son las opciones.

Ruta Embrujo Llanero

  • San Martín: celebrará la edición 55 del Festival Internacional, Folclórico y Turístico del Llano, que tendrá como uno de sus principales atractivos las tradicionales Cuadrillas de San Martín, una manifestación patrimonial representativa de la cultura del departamento.
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  • Acacías: el centro poblado de Dinamarca será escenario del XVII Festival del Búfalo, un encuentro que resalta la actividad agropecuaria y las tradiciones de la región.
  • Castilla La Nueva: realizará el XVIII Festival de Tradiciones Campesinas y el XXX Festival de la Cultura Llanera, con muestras de trabajo de llano y expresiones artísticas propias del territorio.
Acacías Meta
Acacías hace parte de las turas para sumergirse en la cultura llanera en este puente festivo. Foto: Guillermo Torres

Ruta Piedemonte Llanero

  • Barranca de Upía: recibirá la XXI Feria Agroindustrial y Artesanal y el XXIV Reinado de la Palma, eventos que permiten conocer su producción agrícola, las artesanías y las manifestaciones culturales.
  • Vista Hermosa: celebrará el Festival por la Paz, la Vida y la Reconciliación, una iniciativa que promueve la unión de las comunidades mediante actividades culturales.

Ruta Amanecer Llanero

  • Puerto López: en el sector de Remolino tendrá lugar el XIX Festival del Potro y la Vela, una celebración que reúne las tradiciones llaneras y la identidad de las comunidades ribereñas.
Puerto Lopez Meta
Puerto Lopez es uno de los destinos para conocer en un viaje por el Meta. Foto: David Amado

Ruta Sierra de La Macarena

  • La Macarena: el corregimiento de San Juan de Lozada será sede de la Feria Ganadera y Equina, un espacio dedicado a la tradición pecuaria y las expresiones folclóricas de esta zona del departamento.

Además de participar en las celebraciones, los viajeros podrán disfrutar de la gastronomía típica, con la ternera a la llanera, uno de sus platos representativos; los sonidos de la música llanera, los paisajes naturales y la hospitalidad de sus habitantes.

Puerto Lopez Meta
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La propuesta de las autoridades gubernamentales es aprovechar el puente festivo para recorrer diferentes municipios del Meta, conocer sus tradiciones y contribuir al crecimiento de los negocios y emprendimientos locales.

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