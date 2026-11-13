El reino de la piña está en Colombia: conozca el municipio que se destaca por este cultivo

En Colombia existen municipios que han construido parte de su identidad alrededor de los productos que cultivan. Este es el caso de Lebrija, en Santander, una población conocida por su tradición agrícola y por la importancia que tiene la producción de piña en su economía.

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Ubicado en el área metropolitana de Bucaramanga, Lebrija es reconocido popularmente como la capital piñera de Colombia. Sus condiciones geográficas y climáticas han favorecido el desarrollo de diferentes actividades agropecuarias, entre ellas el cultivo de esta fruta tropical, que se ha convertido en uno de los símbolos de la población.

La piña no solo representa una actividad económica para numerosos productores de la región. También hace parte de la imagen con la que se identifica al municipio, donde las labores del campo tienen un papel importante en la vida de sus habitantes.

El cultivo de piña hace parte importante de la economía de Lebrija. Foto: Getty Images/iStockphoto

Quienes visitan esta población pueden encontrar un entorno marcado por los paisajes rurales, las fincas y las actividades tradicionales del campo santandereano. Su cercanía con Bucaramanga también facilita el desplazamiento para quienes buscan conocer otros lugares del departamento durante una salida de corta duración.

El municipio cuenta con una ubicación estratégica, pues se encuentra cerca del Aeropuerto Internacional Palonegro, que presta servicio a la capital de Santander y a otras poblaciones de la región.

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Además de su actividad agrícola, Lebrija permite acercarse a las costumbres de las comunidades campesinas y conocer parte de la producción que abastece diferentes mercados. En este contexto, la piña ocupa un lugar destacado por su presencia en los cultivos y por el reconocimiento que ha ganado la población alrededor de esta fruta.

El cultivo de piña requiere diferentes labores agrícolas, desde la preparación del terreno hasta la recolección de los frutos. Detrás de cada cosecha se encuentra el trabajo de familias productoras que han mantenido esta actividad como parte de la economía del municipio.

Piña Foto: Getty Images/iStockphoto