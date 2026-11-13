Muchas personas ya planean sus vacaciones de 2027 y hay destinos que, sin ser los más comerciales, están en el radar de los viajeros que ven en ellos una oportunidad de conocer y vivir experiencias diferentes.

Colombia conquista el top 10 de los países más deseados del mundo para viajar en 2027: estas son las razones

Los lectores de la revista de viajes británica Wanderlust seleccionaron los lugares que más desean visitar y un país latinoamericano escaló hasta la primera posición después de haber ocupado el segundo lugar en la edición anterior de los Wanderlust Reader Travel Awards 2026.

Se trata de Costa Rica. La publicación destacó la apuesta de este destino por el turismo responsable, respaldada por una amplia oferta de alojamientos boutique y proyectos que involucran a las comunidades locales.

También resaltó el trabajo que adelanta desde hace casi tres décadas su entidad de promoción turística, mediante una Certificación de Turismo Sostenible creada mucho antes de que este concepto adquiriera popularidad en el sector.

Playa Espadilla Sur en el Parque Nacional Manuel Antonio, Costa Rica. Foto: Getty Images

Entre las experiencias que permiten apreciar los resultados de este modelo se encuentran el acompañamiento al monitoreo de tortugas recién nacidas en Tortuguero y el rastreo de tapires de Baird en la península de Osa, territorio que concentra cerca del 2,5 % de la biodiversidad del planeta.

Después de Costa Rica, el listado de la mencionada publicación ubicó a Japón, que había encabezado la clasificación en 2025, y a Sudáfrica, que completó los tres primeros puestos. El ranking reúne los 10 países más deseados para viajar con una destacada presencia de destinos de Asia oriental y Sudamérica.

Colombia se ubicó en el puesto 10.

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En esta edición participaron 251.461 viajeros, quienes emitieron más de 8,2 millones de votos para elegir sus lugares favoritos en diferentes categorías, entre ellas países, ciudades, islas y regiones, así como destinos de naturaleza, gastronomía, aventura y patrimonio cultural.

Otros atractivos de Costa Rica

Costa Rica es uno de los destinos más reconocidos de Centroamérica por su extraordinaria riqueza natural, sus paisajes tropicales y su apuesta por el turismo sostenible.

Entre sus principales atractivos se encuentran los parques nacionales, las reservas biológicas, los volcanes, las selvas y las playas que se extienden tanto por el océano Pacífico como por el mar Caribe.

Parque Nacional Cahuita, en Costa Rica. Foto: Cortesía ICT

Uno de los lugares imperdibles es el Parque Nacional Manuel Antonio, donde los visitantes encuentran playas de arena blanca, senderos rodeados de vegetación y una gran variedad de animales, entre ellos monos, perezosos, iguanas y aves.

Otro de los grandes atractivos es el volcán Arenal, ubicado en la zona norte del país, que se distingue por su silueta cónica y los bosques que lo rodean. En sus alrededores se pueden realizar caminatas, recorrer puentes colgantes, visitar cascadas y disfrutar de aguas termales.

También sobresale el Parque Nacional Volcán Tenorio, donde se encuentra el río Celeste, famoso por el intenso color turquesa de sus aguas.

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La oferta turística se complementa con destinos de sol y playa, especialmente en Guanacaste y la península de Nicoya, donde lugares como Tamarindo, Santa Teresa y Playa Conchal atraen a quienes buscan practicar surf, bucear o descansar frente al mar.

En el Caribe se destacan Puerto Viejo de Talamanca y el Parque Nacional Cahuita, que combinan playas, arrecifes de coral y cultura afrocaribeña. Por su parte, la península de Osa alberga el Parque Nacional Corcovado, considerado uno de los espacios naturales de mayor riqueza biológica del país, ideal para el senderismo y la observación de fauna silvestre.