Colombia conquista el top 10 de los países más deseados del mundo para viajar en 2027: estas son las razones

Colombia se metió entre los diez destinos nacionales que más despiertan el interés de los viajeros internacionales, según los resultados de la edición número 25 de los Wanderlust Reader Travel Awards, galardones que entrega la revista británica de viajes Wanderlust.

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El país se ubicó 10 en la categoría Most Desirable Country (World), que destaca los lugares que generan mayor interés entre los turistas. El primer puesto fue para Costa Rica, mientras que Japón y Sudáfrica ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Entretanto, Canadá, Tailandia, Australia, Estados Unidos, Perú y Corea del Sur completaron las posiciones del cuarto al noveno lugar.

Este reconocimiento está relacionado con la diversidad de experiencias que ofrece Colombia, desde sus paisajes naturales y su biodiversidad hasta su riqueza cultural, histórica y gastronómica.

El país cuenta con atractivos que van desde la Amazonía y los Andes hasta las playas del Caribe y el Pacífico, además de sitios que permiten conocer comunidades, tradiciones y expresiones culturales de distintas regiones.

La Amazonia es uno de los atractivos más destacados de Colombia. Foto: Getty Images

Los premios se definen mediante la votación de los lectores de la revista, no exclusivamente por un jurado. En la edición de este año participaron 251.461 personas, que emitieron más de 8,2 millones de votos para elegir sus países, ciudades y destinos favoritos.

Además, el país obtuvo otro resultado destacado: alcanzó el sexto puesto entre los destinos más deseados para disfrutar de la naturaleza y observar fauna silvestre, una categoría en la que se reconocen sus ecosistemas y experiencias de turismo de naturaleza.

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Otros reconocimientos

La publicación también reconoció a diferentes lugares en las categorías de islas y lugares emergentes. En el primer caso, el ganador fue Tasmania, en Australia, que, de acuerdo con la revista, cautiva por sus lindos escenarios naturales, que incluyen imponentes acantilados y extensas selvas templadas, pero también sobresale por su riqueza histórica y cultural.

Tasmania fue elegigo como la isla más deseada del mundo para visitar en 2027. Foto: Getty Images

Sus antiguas colonias penales conservan parte de la historia de la colonización europea y el desplazamiento de los pueblos aborígenes, mientras que museos como la Galería Ningina Tunapri permiten conocer las tradiciones y expresiones culturales de estas comunidades. A esto se suman pintorescos pueblos de arquitectura georgiana, destilerías y la oferta urbana de Hobart, su capital, que convierten a la isla australiana en un destino con mucho más por descubrir que sus paisajes y fauna silvestre.

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En los lugares emergentes, Belice se llevó el primer puesto, seguido de Guatemala, que obtuvo la plata, y Armenia, que recibió el bronce. La publicación destacó la riqueza natural y cultural de este lugar, representada en atractivos como las antiguas ciudades mayas, las comunidades garífunas y el arrecife de coral más grande del hemisferio norte. Asimismo, señaló que, a pesar de contar con estos atractivos, el país centroamericano todavía registra una afluencia relativamente reducida de turistas internacionales.