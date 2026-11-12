¿Cómo encontrar tiquetes de avión baratos sin caer en estafas y falsas promociones?

Encontrar tiquetes de avión a buen precio es una de las principales preocupaciones de quienes planean viajar. En internet existen múltiples plataformas, buscadores y promociones que prometen tarifas económicas para destinos nacionales e internacionales.

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Sin embargo, no todas las ofertas son tan convenientes como pueden parecer en principio y algunas pueden esconder cobros adicionales o incluso intentos de estafa.

Para comprar un tiquete sin poner en riesgo el dinero, lo primero es comparar precios en diferentes plataformas. Los buscadores de vuelos permiten consultar varias aerolíneas, revisar fechas y encontrar alternativas según el presupuesto. Una vez identificada una tarifa atractiva, lo recomendable es ingresar directamente al sitio web oficial de la aerolínea para verificar si el precio se mantiene y conocer las condiciones de compra.

Es importante tener en cuenta estos puntos para evitar estafas al comprar boletos de avión. Foto: Getty Images

Otro aspecto importante es desconfiar de las promociones que ofrecen tiquetes a precios demasiado bajos frente al valor habitual de una ruta. Las ofertas con mensajes de urgencia, como “últimos minutos para comprar” o “descuento exclusivo por tiempo limitado”, pueden utilizarse para presionar al usuario y evitar que revise los detalles de la transacción.

También es fundamental comprobar quién está vendiendo el tiquete. Antes de efectuar un pago, conviene verificar que la agencia de viajes tenga información de contacto, canales de atención y datos comerciales identificables. En Colombia, los consumidores pueden consultar el Registro Nacional de Turismo para comprobar la inscripción de los prestadores de servicios turísticos que deben estar registrados.

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Las condiciones de la tarifa merecen tanta atención como el precio. Algunos tiquetes económicos no incluyen equipaje de bodega, selección de silla ni otros servicios que pueden incrementar considerablemente el costo final. Por eso, antes de pagar, es necesario revisar qué incluye la compra, cuáles son las restricciones y cuánto costarían los servicios adicionales.

Las formas de pago también pueden ayudar a identificar posibles riesgos. Es mejor evitar transferencias a cuentas personales, pagos solicitados por aplicaciones de mensajería o enlaces enviados por perfiles desconocidos.

Tips para evitar caer en estafas digitales. Foto: Getty Images

Las compras deben realizarse mediante canales oficiales y plataformas que ofrezcan mecanismos seguros de transacción.

Finalmente, después de completar la compra, es importante conservar el comprobante y verificar que la reserva haya sido emitida. El código de reserva debe poder consultarse en los canales oficiales de la aerolínea.