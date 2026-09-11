En medio de una agenda regional que adelantó en el Eje Cafetero, el presidente Abelardo De La Espriella realizó varios anuncios sobre las regiones que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Abelardo De La Espriella reveló la millonada que el gobierno Petro gastó en honorarios para voceros y negociadores de paz

Entre las medidas, el jefe de Estado reveló que analiza con su equipo de trabajo la posibilidad de reducir el valor del IVA de los tiquetes aéreos para las regiones afectadas por el fuerte sismo.

El objetivo es buscar los mecanismos más efectivos para recuperar el turismo como herramienta de mejoramiento económico en esas zonas.

“El Gobierno, quiero decirles, además está estudiando la posibilidad de reducir los tiquetes aéreos, el IVA de esos tiquetes aéreos, desde y hacia las zonas golpeadas por el terremoto para facilitar la llegada de visitantes, como un incentivo muy especial para estas zonas”, expresó De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que se analiza reducir el IVA de los tiquetes aéreos en las zonas afectadas por el terremoto. Además, pidió a su gabinete pasar fin de año en el Eje Cafetero para incentivar el turismo. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/oGYQQJqXnx — Revista Semana (@RevistaSemana) September 11, 2026

El Tigre indicó en su discurso de este viernes 11 de septiembre: “Estamos revisando el impacto fiscal, pero tengo toda la intención de hacerlo. Si nosotros bajamos el IVA de los tiquetes para el Eje Cafetero, se nos va a llenar de turismo esto aquí”.

Además, hizo un llamado a todo su equipo de Gobierno para que pase el fin de año en el Eje Cafetero y se convierta en promotor del turismo de esa región del país.

“Les estoy pidiendo a todo el gabinete y a los altos funcionarios del Gobierno nacional, incluyendo al presidente y su familia, que nos pasemos el fin de año en el Eje Cafetero con nuestras familias, promoviendo nosotros mismos el turismo en esta bella tierra que Dios premió con tanta riqueza”, dijo.

Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU, interviene ante el Consejo de Seguridad: “Sin reglas no hay seguridad”

Sumado a ello, por medio de sus redes sociales, reveló otros detalles de la agenda regional que adelantó este viernes.

“A Quimbaya no vine a pronunciar discursos estériles ni promesas en papel: vine a cumplir con techos dignos y soluciones reales para las familias que sufrieron la pérdida total de su patrimonio. Lideré personalmente esta entrega de viviendas en el Eje Cafetero porque mi Gobierno se ejerce en el territorio, de frente y al lado de los ciudadanos”, expresó.

“Escuchar la entereza de una mujer que vio caer su casa dos veces y que hoy tiene en sus manos las llaves de su nuevo hogar reafirma el rumbo: cada lágrima y cada abrazo de nuestra gente nos compromete a seguir trabajando sin descanso. Reconstruir a Colombia significa devolverle la tranquilidad y la grandeza a cada hogar colombiano”, sentenció De La Espriella.