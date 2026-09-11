La reconstrucción tras el terremoto que afectó al país avanza desde el Ejecutivo y son varias las decisiones que ha tomado el presidente para garantizar que las zonas afectadas puedan reconstruirse de manera efectiva y que quienes perdieron sus hogares puedan recuperarlos.

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Sin embargo, tras varios esfuerzos, aún quedan varias entidades por articular y también municipios por coordinar.

De hecho, este 11 de septiembre, durante un pronunciamiento del presidente, se refirió concretamente a los alcaldes de varios municipios, regañándolos por no entregar información solicitada por el Ejecutivo:

Presidente Abelardo De La Espriella en medio de la gestión de la contingencia por el terremoto. Foto: UNGRD

“Quiero decirles algo muy especial a los alcaldes, aprovechando el grupo nutrido que hay aquí. Para el Gobierno nacional es fundamental, determinante, sustantivo y prioritario conocer exactamente qué sucedió en cada municipio para organizar correctamente la reconstrucción. Esa responsabilidad de la caracterización más profunda la tienen ustedes porque nadie conoce más su territorio tanto como su alcalde y ustedes nos tienen que dar esa información de manera certera”.

El presidente De La Espriella regañó a 204 alcaldes que aún no entregan información sobre las afectaciones del terremoto del 10 de agosto: “Hay que apretar a los alcaldes (...) sin información no se puede estructurar correctamente la reconstrucción”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/fRzaZSC9St — Revista Semana (@RevistaSemana) September 11, 2026

Y acto seguido, hizo un tajante reclamo:

“Se fijó como fecha límite para entregar toda esa información el 17 de septiembre, y hoy, todavía, en todo el país, 204 municipios de zonas afectadas no nos han mandado esa información y nos quedan solamente cinco días por delante”, dijo el mandatario de los colombianos.

Terminó su mensaje impartiendo una orden al gerente de las regiones, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y al director de la UNGRD: “Apretar a los alcaldes”, con el fin de que envíen la información requerida y que se pueda empezar a tomar decisiones.