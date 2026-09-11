Política

El duro regaño de De La Espriella a los alcaldes que aún no han enviado datos del terremoto: “Hay que apretar”

Durante una visita regional en el Quindío, el presidente hizo un llamado de atención a los mandatarios locales.

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Redacción Semana
11 de septiembre de 2026 a las 3:44 p. m.
El fuerte regaño del presidente Abelardo De La Espriella a 204 alcaldes.
El fuerte regaño del presidente Abelardo De La Espriella a 204 alcaldes. Foto: Captura: Presidencia de la República - Youtube

La reconstrucción tras el terremoto que afectó al país avanza desde el Ejecutivo y son varias las decisiones que ha tomado el presidente para garantizar que las zonas afectadas puedan reconstruirse de manera efectiva y que quienes perdieron sus hogares puedan recuperarlos.

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Sin embargo, tras varios esfuerzos, aún quedan varias entidades por articular y también municipios por coordinar.

De hecho, este 11 de septiembre, durante un pronunciamiento del presidente, se refirió concretamente a los alcaldes de varios municipios, regañándolos por no entregar información solicitada por el Ejecutivo:

Presidente Abelardo De La Espriella gestionando la contingencia por el terremoto.
Presidente Abelardo De La Espriella en medio de la gestión de la contingencia por el terremoto. Foto: UNGRD

“Quiero decirles algo muy especial a los alcaldes, aprovechando el grupo nutrido que hay aquí. Para el Gobierno nacional es fundamental, determinante, sustantivo y prioritario conocer exactamente qué sucedió en cada municipio para organizar correctamente la reconstrucción. Esa responsabilidad de la caracterización más profunda la tienen ustedes porque nadie conoce más su territorio tanto como su alcalde y ustedes nos tienen que dar esa información de manera certera”.

Y acto seguido, hizo un tajante reclamo:

Se fijó como fecha límite para entregar toda esa información el 17 de septiembre, y hoy, todavía, en todo el país, 204 municipios de zonas afectadas no nos han mandado esa información y nos quedan solamente cinco días por delante”, dijo el mandatario de los colombianos.

Terminó su mensaje impartiendo una orden al gerente de las regiones, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y al director de la UNGRD: “Apretar a los alcaldes”, con el fin de que envíen la información requerida y que se pueda empezar a tomar decisiones.

El presidente Abelardo de la Espriella entregó materiales y maquinaria de construcción a los damnificados por el terremoto en la unidad deportiva Alberto Galindo.
El presidente Abelardo de la Espriella entregó materiales y maquinaria de construcción a los damnificados por el terremoto en la unidad deportiva Alberto Galindo. Foto: Raúl Palacios