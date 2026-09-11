Tras cumplirse un mes del fuerte terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, el cual dejó más de 300 muertos y cientos de heridos, Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, una de las ciudades más afectadas por el sismo, habló en El Debate de SEMANA.

El mandatario de Pereira aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje de gratitud a Ana Lucía Pineda, primera dama de la Nación.

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“La Presidencia de la República, la primera dama de la Nación, ha hecho presencia y nos ha ayudado. Ha canalizado, ha liderado esos apoyos del Gobierno nacional. Yo tengo para con el Gobierno nacional, para con el señor presidente y la primera dama, una infinita gratitud, porque en el caso de Pereira han actuado como si fueran pereiranos”, dijo Salazar en El Debate de SEMANA.

El alcalde Salazar también se mostró positivo frente a la recuperación de la capital de Risaralda.

“Vamos a tener una ciudad que va a resurgir. Vamos a tener una gran Pereira porque, con ese compromiso del Gobierno nacional, vamos a lograrlo. Vamos a tener los recursos para ello y, más pronto de lo esperado, la ciudad se va a reponer”, agregó en El Debate de SEMANA.

Sobre lo que valdrá la reconstrucción de Pereira, el alcalde Salazar dijo que la cifra se aproxima a los 10 billones de pesos.

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“Esto incluye, por supuesto, la reconstrucción de la infraestructura pública afectada, que fue mucha. Le pongo un ejemplo. En materia educativa, nosotros tenemos 167 sedes. Las 167 tuvieron afectaciones. Catorce de ellas hay que demolerlas completamente y tenemos 48 sedes educativas con uso restringido porque tuvieron afectación. Solo rehabilitar las 167 sedes educativas cuesta cerca de 400.000 millones de pesos, incluida la reconstrucción de 14 sedes educativas. Pero en total tenemos un estimativo de 10 billones de pesos”, explicó Salazar.