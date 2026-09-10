Revelan el que sería el plan del petrismo contra Abelardo De La Espriella: “Se va a llevar una sorpresa”

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, destapó en El Debate de SEMANA el plan que tendría el petrismo contra el presidente Abelardo De La Espriella.

Presidente De La Espriella ordenó a entidad recuperar presencia territorial en Montería: “Tiene una enorme riqueza”

“El Pacto Histórico está cometiendo un grave error, que yo lo podría analizar políticamente. Y es que se van a dedicar, sencillamente, a hacer show político, mientras el presidente Abelardo De La Espriella les va a conquistar las masas con resultados”, indicó el congresista.

Así mismo, Hernández señaló en El Debate al expresidente Gustavo Petro de haberse dedicado a lo que llamó el senador, “desordenar la casa”.

“El presidente Petro se dedicó a desordenar la casa, a los sectores del país. El económico, el de seguridad, educación, salud, sufrieron un desorden. Cualquier cosa que haga el presidente De La Espriella se va a notar en los territorios y está haciendo presencia, y tiene a todos los ministros trabajando”, agregó.

En tal sentido, el congresista advirtió en El Debate que el petrismo se llevará una gran sorpresa, teniendo en cuenta los resultados a los que le apunta el Gobierno De La Espriella.

Estos son los 11 decretos que firmó Abelardo De La Espriella para atender la emergencia que desató el terremoto: “Removiendo obstáculos”

“Entonces, bueno, yo creo que el Pacto Histórico se va a llevar una sorpresa porque, mientras ellos siguen acá alegando sin ningún tipo de argumentación o de pruebas, el presidente va a seguir llevando resultados a las regiones, como lo estamos viendo”, aseveró el senador.

El senador también manifestó que llama la atención el hecho de que, mientras al expresidente Petro le pedían que trabajara, a De La Espriella le dicen algunos ciudadanos que descanse.

“A Petro le decían que trabajara y a Abelardo De La Espriella, yo veo videos de gente diciéndole ‘descanse un poquito que no queremos que se nos enferme’. Cuatro horas está durmiendo. Entonces, mientras unos siguen en el show, la idea es que el Gobierno se mantenga y siga adelante en los resultados”, concluyó Hernández en El Debate de SEMANA.