El vehículo de alta gama que dejó al descubierto Abelardo De La Espriella tras golpe al Clan del Golfo: “Perderá sus bienes”

No cesan los operativos por parte del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella en contra de estructuras criminales. En esta oportunidad, el mandatario colombiano reveló detalles de un operativo en contra del Clan del Golfo.

La acción que desplegó la Fuerza Pública afectó directamente las finanzas del Clan del Golfo, con la extinción de dominio que realizaron las autoridades a 39 bienes avaluados en más de 12 millones de dólares.

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“¡Golpe contundente al narcotráfico y a sus finanzas criminales! En Antioquia y Valle del Cauca, nuestra Policía Nacional, en coordinación con la DEA y la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una estructura narcotraficante vinculada al Clan del Golfo, dedicada al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y al lavado de activos. Fueron capturadas 10 personas, una de ellas con fines de extradición a Estados Unidos”, explicó el jefe de Estado.

Agregó en el mensaje que publicó en su cuenta de X: “Además, aplicamos extinción de dominio sobre 39 bienes avaluados en más de USD 12 millones, entre inmuebles, sociedades, establecimientos comerciales y vehículos”.

“Esta organización habría logrado mover $2,3 billones mediante 1.953 transacciones internacionales, utilizando incluso criptoactivos, y facilitaba el ingreso de dineros provenientes del narcotráfico al sistema financiero colombiano”, recalcó De La Espriella.

Además, expresó en sus redes sociales: “La orden es golpear a los narcotraficantes donde más les duele: en la droga y en el bolsillo. Vamos por sus rutas, sus testaferros, sus empresas, sus propiedades y cada peso producto del crimen. El que se enriquezca con el narcotráfico perderá su libertad y perderá sus bienes”.

Pero ese no fue el único reporte que publicó el mandatario frente al orden público en el país, ya que en otro mensaje manifestó: “En las últimas 24 horas logramos 43 capturas y 3 sometimientos a la justicia. Además, sacamos de circulación 4.549 municiones, 5 armas de fuego y 7 depósitos ilegales”.

“Seguimos golpeando el narcotráfico: fueron incautados 297 kg de cocaína y 317 kg de marihuana, además de 350 kg de base de coca en proceso. También fueron afectados 8 laboratorios de pasta base de coca y miles de galones y kilos de insumos para la producción de drogas”, dijo De La Espriella.

Y concluyó: “En Soacha fueron capturadas 11 personas en operaciones contra una estructura de ‘pinchallantas’; en Barranquilla, cayeron 5 integrantes de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’; y en Ipiales, fueron capturados 8 integrantes de ‘Los Patios’, señalados de tráfico de migrantes, homicidio y falsificación de moneda extranjera. Desde el 7 de agosto, ya son 17.147 capturas, 75.613 kg de estupefacientes incautados, 1.761 armas de fuego fuera de circulación y 1.506,8 hectáreas de coca erradicadas”.

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“No vamos a bajar la guardia. Vamos por los criminales, sus armas, sus laboratorios, sus finanzas y sus territorios. En Colombia, los bandidos no van a tener un minuto de tranquilidad”, puntualizó.