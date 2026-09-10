Jennifer Pedraza dijo qué le llamó la atención de Juliana Guerrero mientras era condenada: “Es de lo que yo quiero hablar”

Este miércoles, 9 de septiembre, Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad por los títulos falsos que obtuvo en julio de 2025 de la Fundación Universitaria San José.

No obstante, Guerrero aceptó por medio de un preacuerdo con la Fiscalía su responsabilidad en el delito de fraude procesal y le fue impuesta una pena de tres años de cárcel.

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Sin embargo, Guerrero no pagaría un solo día de cárcel, dado que la pena es excarcelable y cumple los requisitos para acceder a la medida.

Tras la reciente decisión de la justicia, quien se pronunció al respecto fue la senadora Jennifer Pedraza, quien desde tiempo atrás había venido denunciando a Guerrero por dicho caso.

La congresista dijo qué le llamó la atención de Guerrero en medio de la audiencia de este miércoles, 9 de septiembre.

“En las declaraciones de Juliana me llamó mucho la atención que ella, mientras la están condenando, casi que salva los nombres de Stefani Camacho y de Francisco Pareja. La mayoría del país puede decir quiénes son estas personas. Son los verdaderos dueños y los representantes legales de la Fundación Universitaria San José”, dijo Pedraza ante medios.

Así mismo, Pedraza fue enfática en manifestar que, más allá del caso Guerrero, debería haber una investigación de fondo contra dicha universidad.

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“Porque nosotros hemos demostrado que no es solo el título de Juliana el que es irregular. La Fundación San José emitió centenares de títulos que no cumplen los requisitos legales y al día de hoy no ha pasado nada. Y por último, no les niego mi indignación frente al hecho de que el expresidente Gustavo Petro, hasta el último día de su gobierno, haya salido a defender a Juliana Guerrero y la haya mantenido como su delegada en el Consejo Superior Universitario de una universidad pública tan importante como la Universidad Popular del Cesar”, agregó Pedraza.