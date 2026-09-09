Le recuerdan a Petro mensaje en el que defendía “hasta el final” a Juliana Guerrero: “Fue cómplice”

Este miércoles, 9 de septiembre, la activista Juliana Guerrero, quien es cercana al expresidente Gustavo Petro, aceptó su responsabilidad por los dos títulos que obtuvo de manera ilícita en julio de 2025 de la Fundación Universitaria San José.

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En medio de la audiencia, la joven aceptó a través de un preacuerdo su responsabilidad en el delito de fraude procesal, fijándole una pena de tres años de cárcel.

No obstante, según lo establecido en el Código Penal, Guerrero no pagaría una solo día de cárcel, teniendo en cuenta que la pena es excarcelable y que cumple los requisitos para acceder a la medida.

Sin embargo, dicho preacuerdo entre la Fiscalía y Guerrero sí fijó una inhabilidad de dos años y medio para ocupar cargos públicos, así como el pago de una multa de 100 salarios mínimos legales vigentes.

“Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones. Hoy, frente al país, quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente, a la Universidad San José, a su fundador Francisco Pareja, a su vicerrectora académica Stephanie Camacho, a su rectora Romelia Agnuste, con quienes no tuve ningún tipo de contacto”, dijo Guerrero en la audiencia, luego de haber aceptado que recibió títulos falsos para que la nombraran viceministra de las Juventudes en el gobierno del expresidente Petro.

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“Fue cómplice”

Si hubo un defensor de Guerrero mientras aún había dudas fue el expresidente Gustavo Petro.

Es por ello que el representante a la Cámara por el Centro Democrático Daniel Briceño le recordó a Petro un mensaje del año pasado, en el que defendía a la joven.

“No nombré una viceministra con titulo falso, por eso se tienen filtros, incluidos ustedes, o acaso, ¿hay una viceministra con títulos falsos? Pero, por otro lado, ¿el título de Juliana es falso, o falta que se cumpla el requisito del examen que está inscrito desde julio y que se realiza por decisión del Icfes a principios de noviembre", escribió Petro en un mensaje en X, el 16 de octubre de 2025.

Por lo tanto, Briceño llamó a Petro “cómplice”, luego de que la misma Guerrero aceptara que sí falsificó títulos universitarios.

“Aquí Petro decía que el título de Juliana Guerrero NO ERA FALSO, fue cómplice y hasta la mantuvo en el cargo hasta última hora. Petro la defendió hasta el final, puso a una falsificadora por encima de muchos jóvenes que creyeron en él. Hoy Petro queda en vergüenza”, le dijo Briceño a Petro en X, esta tarde de miércoles, 9 de septiembre.