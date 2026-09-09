Política

Concejo de Bogotá aprueba en primer debate reforma tributaria para subir impuestos en la capital: aumentos en ICA y alumbrado

El Legislativo aprobó la medida en la Comisión de Hacienda. Ahora viene un nuevo trámite para que finalmente pase a sanción del mandatario local.

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Redacción Semana
9 de septiembre de 2026 a las 5:43 p. m.
El Concejo de Bogotá debatió esta tarde en la Comisión de Hacienda la reforma tributaria presentada por la administración de Carlos Fernando Galán.
El Concejo de Bogotá debatió esta tarde en la Comisión de Hacienda la reforma tributaria presentada por la administración de Carlos Fernando Galán. Foto: Illustra - stock.adobe.com / Concejo de Bogotá

Este 9 de septiembre, el Concejo de Bogotá aprobó en primer debate la reforma tributaria propuesta por el alcalde Carlos Fernando Galán y que buscaría aumentar varios impuestos para los ciudadanos.

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