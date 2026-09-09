Concejo de Bogotá aprueba en primer debate reforma tributaria para subir impuestos en la capital: aumentos en ICA y alumbrado

Este 9 de septiembre, el Concejo de Bogotá aprobó en primer debate la reforma tributaria propuesta por el alcalde Carlos Fernando Galán y que buscaría aumentar varios impuestos para los ciudadanos.
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El Legislativo aprobó la medida en la Comisión de Hacienda. Ahora viene un nuevo trámite para que finalmente pase a sanción del mandatario local.
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Este 9 de septiembre, el Concejo de Bogotá aprobó en primer debate la reforma tributaria propuesta por el alcalde Carlos Fernando Galán y que buscaría aumentar varios impuestos para los ciudadanos.
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