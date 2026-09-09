Estas son las imágenes del primer consejo de ministros de Abelardo De La Espriella en la Casa de Nariño: citó a su equipo de trabajo

Por medio de sus redes sociales, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló las primeras imágenes del consejo de ministros que lideró este miércoles 9 de septiembre.

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Se trata de la primera reunión de alto nivel que se realiza en las instalaciones de la Casa de Nariño, en donde citó a todo su equipo de trabajo. En el encuentro se abordaron varios temas como el proceso de reconstrucción por el terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto.

El jefe de Estado ha realizado varios consejos de ministros desde que se posesionó el 7 de agosto. Uno de ellos en el Palacio de San Carlos y otro en la sede de su Gobierno en Barranquilla.

Avanza el primer consejo de ministros liderado por el presidente Abelardo De La Espriella en la Casa de Nariño. El plan de reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto está entre los temas que se abordarán. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/NJXJ0s18AH — Revista Semana (@RevistaSemana) September 9, 2026

Además, en el consejo de ministros se hizo un balance del primer mes de su Gobierno, en el que se revisaron temas clave como la recuperación de seguridad en regiones estratégicas del país.

Frente a esa política de seguridad, el mandatario colombiano recibió un fuerte respaldo por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual se consolidó con la visita del secretario de Estado de ese país Marco Rubio.

Sin embargo y volviendo a la agenda de trabajo del jefe de Estado, este miércoles también sostuvo un encuentro clave en la Casa de Nariño: “Me reuní con el director de Invías, Juan Camilo Ostos, para avanzar en una prioridad de nuestro Gobierno: acelerar los grandes proyectos de infraestructura que necesita Colombia”.

“Vamos a mejorar la conectividad de las vías primarias, rehabilitar corredores estratégicos en las regiones y avanzar en la construcción de más de 30 mil kilómetros de vías regionales”, insistió el jefe de Estado.

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Y concluyó: “Colombia necesita infraestructura que conecte territorios, impulse la economía y lleve desarrollo hasta el último rincón del país. Ese es el compromiso del Gobierno de la Patria Milagro: menos anuncios y más obras”.