En apenas 32 días de Gobierno, De La Espriella firmó 70 extradiciones: “Una de mis secciones favoritas”

Este miércoles, 9 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló la cifra de extradiciones que ha firmado en los 32 días que lleva su Gobierno.

Abelardo De La Espriella reveló fotos de la cena que tuvo en su casa con Marco Rubio y le dejó mensaje en sus redes sociales

Por medio de sus redes sociales, aseguró que ha firmado 70 extradiciones de señalados criminales solicitados por la comisión de varios delitos.

“Una de mis secciones favoritas, que es la firma de extradiciones”, dijo el jefe de Estado.

Posteriormente, le preguntó al secretario jurídico de la Casa de Nariño: “Doctor Barreto, con estas que voy a firmar hoy, ¿cuántas llevamos y en cuánto tiempo?”.

El presidente Abelardo De La Espriella firmó la extradición número 70 en apenas 32 días de su Gobierno y aseguró: “Aquí estamos dando la pelea”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/K64b8doVcm — Revista Semana (@RevistaSemana) September 9, 2026

Y el secretario jurídico, Andrés Barreto, contestó: “Señor presidente, lleva 70 extradiciones en 32 días de Gobierno”.

Ante esto, el jefe de Estado dijo: “Como pueden ver, estoy decidido a poner en marcha los mecanismos de cooperación internacional para combatir al crimen con todo. Aquí estamos dando la pelea por hacer lo que corresponde, para luchar en contra del crimen organizado y el narcoterrorismo, y no vamos a parar un segundo hasta que los derrotemos completamente”.

Los otros golpes de la Fuerza Pública

Este miércoles, el presidente también entregó detalles de otros operativos de la Fuerza Pública: “En las últimas 24 horas logramos 21 capturas y un sometimiento a la justicia. Además, sacamos de circulación ocho armas de fuego, 67 municiones, tres proveedores y dos depósitos ilegales”.

“Seguimos golpeando con contundencia el narcotráfico: fueron incautados 490 kg de cocaína, 300 kg de base de coca y 123 kg de marihuana, además de miles de galones y kilos de insumos para la producción de drogas. También fueron afectados ocho laboratorios de pasta base de coca”, informó.

“En Tibú, Norte de Santander, nuestro Ejército Nacional destruyó un laboratorio del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, donde fueron incautados 490 kg de cocaína y 300 kg de base de coca. En Santa Marta fueron capturados dos integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra por extorsión, y en Medellín cayó alias Copete, señalado segundo cabecilla del grupo narcoterrorista La Sierra”, expresó.

“Desde el 7 de agosto, ya son 16.526 capturas, 74.307 kg de estupefacientes incautados, 1.695 armas de fuego fuera de circulación y 1.506,8 hectáreas de coca erradicadas. No vamos a aflojar un solo día. Vamos por los criminales, sus armas, sus laboratorios, sus finanzas y sus territorios. En Colombia los bandidos no van a tener ni un minuto de tranquilidad”, sentenció De La Espriella.