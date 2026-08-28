Abelardo De La Espriella, en tiempo récord, ya firmó 41 extradiciones: el presidente lanzó advertencia a criminales

Una de las prioridades que tiene el Gobierno del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, es la de fortalecer las acciones militares y judiciales en contra de las estructuras criminales.

En esa tarea, el mandatario colombiano, desde que asumió como mandatario el pasado 7 de agosto, ha firmado a la fecha más de 40 extradiciones de señalados peligrosos criminales.

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Este viernes, 28 de agosto, el presidente De La Espriella hizo un balance: “(...) He firmado 41 extradiciones en 19 días de Gobierno y vamos a seguir firmando más, porque la lucha contra el crimen organizado, contra el terrorismo, el narcotráfico seguirá todos los días; los vamos a derrotar”.

Inclusive, esta semana, el presidente De La Espriella puso de presente que varios criminales pedidos en extradición se escudaron en la “falsa paz” del gobierno del exmandatario Gustavo Petro.

Se elevan a 41 las extradiciones que ha firmado el presidente Abelardo De La Espriella: “La lucha contra el crimen organizado seguirá todos los días, los vamos a derrotar”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/i1Tm7eNp4X — Revista Semana (@RevistaSemana) August 29, 2026

Situación que lo llevó a anunciar desde el Palacio de San Carlos, una de las sedes de su administración, que se desmontará la política de la paz total de Petro.

“Desde el primer día de mi Gobierno he sido absolutamente claro. Colombia necesita una paz verdadera, sustentada en hechos, justicia y resultados, no una política que termine convirtiendo el diálogo en un mecanismo de impunidad”, anotó De La Espriella.

Y agregó: “La llamada paz total fracasó estruendosamente en su propósito fundamental, porque abrió espacios y concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que en casos como los que hoy nos ocupan se acreditaran aportes verificables y resultados concretos para la consecución de la paz”, recalcó el jefe de Estado.

“Por eso este Gobierno empieza a desmontar ese modelo de falsa paz y a reemplazarlo por una política de seguridad, legalidad y autoridad del Estado”, concluyó el presidente.

De La Espriella firmó las extradiciones de Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho; Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca; Geovanny Andrés Rojas, alias Araña; Gabriel Yepes Mejía, alias H. H.; y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalados criminales que fueron solicitados por la justicia de Estados Unidos.

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“Las autoridades deberán avanzar sin dilación de ninguna clase en sus capturas para materializar su entrega a los Estados Unidos de Norteamérica, que es el país que lo requiere”, recalcó el mandatario.