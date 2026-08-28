Abelardo De La Espriella reveló otro golpe contra el crimen: fue capturado alias Danilo, cabecilla del Clan del Golfo

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló detalles de otro golpe operativo que ejecutó la Fuerza Pública en cumplimiento de las directrices que ha impartido a la nueva cúpula militar.

En ese sentido, el jefe de Estado confirmó, a través de X, que las autoridades capturaron a alias Danilo o Charly, considerado dentro de las investigaciones como un cabecilla del Clan del Golfo.

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“Golpe contundente al Clan del Golfo en Sucre. Nuestra Fuerza Pública capturó en San Benito Abad, Sucre, a Yonnier de Jesús Tuberquia David, alias Danilo o Charly, cabecilla principal de la subestructura Manuel José Gaitán. Llevaba aproximadamente seis años en la organización y desde 2025 figuraba como principal cabecilla de esta estructura criminal”, expresó el mandatario colombiano.

Y agregó: “La operación fue ejecutada por nuestros Comandos Navales, que entraron en contacto armado con su anillo de seguridad en el sector de Caño Grande, corregimiento de Santiago Apóstol. No tuvimos hombres heridos. Al capturado le fueron incautados una pistola Glock, dos proveedores y un equipo de comunicaciones”.

“Alias Danilo tiene una extensa trayectoria criminal. Está señalado de haber participado en la acción terrorista de enero de 2024 en Pinillos, Bolívar, en la que fue asesinado nuestro infante de marina profesional Esteban Francisco Porras Blanquiceth. También habría participado en confrontaciones armadas que provocaron desplazamiento de población civil y en acciones de constreñimiento contra comunidades de Sucre”, recalcó el presidente.

Además, indicó: “Su accionar criminal se concentraba principalmente en las zonas rurales de Sampués, El Roble y San Benito Abad, y su captura golpea directamente el mando y control de esta subestructura del Clan del Golfo”.

“Seguimos pasando a la ofensiva. A los cabecillas del crimen los vamos a perseguir hasta encontrarlos, capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

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Y quienes asesinan a nuestros policías y soldados deben tenerlo claro: el Estado no olvida a sus héroes y no descansará hasta que los responsables respondan ante la justicia”, puntualizó el jefe de Estado en sus redes sociales.