Un grave accidente de tránsito se registró este 28 de agosto, a las 4:31 p. m., en la isla de Menorca (islas Baleares, España). De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro involucró a dos vehículos, que tras el choque dejaron a varias personas con graves afectaciones.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se pronunció después del accidente. En un comunicado indicó que, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades españolas, el siniestro ocurrió en la carretera ME-1 de la isla de Menorca.

Como consecuencia del hecho, tres ciudadanos colombianos resultaron gravemente heridos y permanecen en un centro hospitalario. Además, una ciudadana colombiana falleció en el lugar de los hechos.

Cuatro ciudadanos colombianos estuvieron involucrados en un grave accidente ocurrido en la isla de Menorca, España. Foto: Getty Images

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Tras la alerta por el siniestro, el Consulado de Colombia activó las gestiones necesarias de asistencia y seguimiento.

“La oficina consular ha mantenido comunicación con las autoridades policiales de Mahón y con el hospital, con el propósito de realizar seguimiento a la situación de los ciudadanos colombianos heridos y brindar la asistencia consular que se requiera”, expresó.

Tres colombianos permanecen hospitalizados luego del grave accidente registrado este viernes en la isla de Menorca. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante los hechos, la cónsul de Colombia en Palma de Mallorca, Francia Rodríguez, expresó su solidaridad con las familias afectadas.

Comentó que las autoridades colombianas continuarán acompañando el proceso y se mantendrán, en coordinación con las autoridades españolas, al frente de la evolución de los ciudadanos heridos y de las diligencias relacionadas con la ciudadana fallecida.