Centro Democrático lanza propuesta para reactivar el turismo y ayudar a los afectados por el terremoto

Son muchas las propuestas que se han hecho para ayudar a las regiones que resultaron afectadas por cuenta del terremoto del pasado 10 de agosto. Ahora, una más se suma desde el Centro Democrático, partido de gobierno.

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El movimiento político anunció la campaña Corazón Grande por la Reconstrucción, con la que se busca incentivar el turismo solidario como una forma de reactivación económica para departamentos como Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Antioquia.

El objetivo es lograr que en la semana de receso escolar, que comprende entre el 5 y 9 de octubre, los ciudadanos vayan a viajar a estos destinos y, con ellos, se aporte a la economía, ya que el comercio es uno de los más afectados por cuenta del movimiento telúrico.

“En estos territorios, una vez superada la emergencia, el desafío inmediato es reactivar su actividad económica. De allí que la semana de receso sea una oportunidad para respaldar a familias, emprendedores y empresarios que dependen de la actividad turística”, indicó por medio de un comunicado.

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La senadora Julia Correa recordó que detrás de cada uno de los destinos hay familias trabajadores, emprendedores y pequeños negocios que necesitan volver a moverse.

El partido de gobierno indicó que esto está sustentado en cifras, por ejemplo se estima que solo los hoteles del Eje Cafetero y el Valle del Cauca registraron una reducción de sus ingresos de entre el 85 % y 90 % por cuenta de la emergencia.

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“Los colombianos vamos a viajar para llenar de alegría y esperanza a estas regiones. No están solos, el Centro Democrático está comprometido con las soluciones que necesitan los afectados”, mencionó la congresista.

De igual forma, la colectividad destacó que cuando se viaja hay consumo de hoteles, restaurantes, comercios y emprendimientos, lo que de alguna manera u otra ayuda a recuperar los empleos y los ingresos de muchas familias.

“La invitación es a que los colombianos apuesten por el turismo seguro, visitando los destinos que ya están habilitados y en condiciones seguras para recibir turistas”, agrega el comunicado.