El presidente Abelardo De La Espriella confirma que no tiene parentesco con el padre Rodolfo Londoño

Este viernes, la Presidencia de la República emitió un comunicado aclarando la información sobre el nombramiento del padre Rodolfo Londoño De La Espriella como delegado del presidente de la República ante los consejos superiores universitarios.

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La Presidencia aseguró que el padre Rodolfo Londoño De La Espriella no tiene ningún vínculo familiar ni parentesco con el presidente Abelardo De La Espriella. Precisó que la coincidencia en uno de sus apellidos no constituye una relación de consanguinidad, afinidad ni parentesco.

La Presidencia negó que el padre Rodolfo Londoño De La Espriella tenga algún parentesco con el mandatario de Colombia. Foto: Redes sociales

“Son falsas las versiones que han pretendido presentar esta designación como un nombramiento de un familiar del jefe de Estado”, detalló.

Precisó, además, que la designación no constituye un cargo remunerado. Indicó que el padre Londoño De La Espriella no recibe salario, honorarios ni remuneración por ejercer esta representación presidencial ante los consejos superiores universitarios.

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“Su designación responde exclusivamente a criterios de idoneidad y servicio. La representación del presidente de la República en estas instancias busca contribuir al fortalecimiento de la educación superior, promover el diálogo institucional y garantizar una interlocución responsable entre el Gobierno nacional y las comunidades universitarias”, agregó.

El Gobierno aclaró que la designación del padre Rodolfo Londoño De La Espriella como delegado presidencial ante los consejos superiores universitarios no es un cargo remunerado. Foto: Catalina Olaya Colprensa

La Presidencia detalló que ha sido clara desde el primer día en que la asignación de los cargos y las responsabilidades públicas no se hace por parentescos, amistades o privilegios, sino por méritos, capacidades y vocación de servicio al país.

En los últimos días, se había rumoreado sobre la supuesta relación familiar que existía entre el mandatario y el capellán. La representante del Pacto Histórico, Isabel Vera, expuso en un trino una demanda por el nombramiento del supuesto primo del mandatario.

La Presidencia desmintió las versiones que señalaban al padre Rodolfo Londoño De La Espriella como familiar del presidente de la República. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Hoy mismo demandaré el nombramiento de la designación del primo de Abelardo, Londoño De La Espriella, a los consejos superiores de cinco universidades de Colombia, porque su nombramiento viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés. Lo peor es que no se trata de un académico o científico, es un sacerdote. Este no es el gobierno de los nunca, sino del nepotismo”, precisó en su trino, desmentido hoy por la Presidencia.